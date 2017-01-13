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Simav'a engelliler için TOKİ projesi



(Fotoğraflı)



Mehmet Emin İncekulak

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde engellilerin, TOKİ projesi için gerekli olan 75 kişilik müracaat imzasına ulaştığı bildirildi.

Simav Engelliler Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Canan Ceylan, projeye Simav Belediyesi'nin destek verdiğini dile getirdi.

Ceylan "Bu projeyi hazırlamanın mutluluğu içindeyim. Projenin ilk aşaması olan 75 engelli kardeşimizin müracaat imzasına ulaştık. Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan'dan, uygulama alanı, arsa sözü ile Ak Parti Kütahya Milletvekili'nden takip sözünü aldık. Kararlı ve istekli çalışmalarımız sonunda, engelli vatandaşlarımızın hayat şartlarına uygun konutlardan oluşan bir mahallemiz olacak. Türkiye'de ilk olarak yapılacak olan projenin, örnek olacağına inanıyoruz. Projede yer alan evlerin, engelli vatandaşlarımızın yaşam tarzına uygun inşa edilecek olması da, ayrıcalıklı bir özelliği olacak" diye konuştu. (MEİ-EFE)



13.01.2017 11:23:11 TSI

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