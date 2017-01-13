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Karlar eridikçe, hasar ortaya çıkıyor

13 Ocak 2017 Cuma, 11:21
Karlar eridikçe, hasar ortaya çıkıyor
Karlar eridikçe, hasar ortaya çıkıyor

(Fotoğraflı)

İbrahim Aldemir
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 3 gün boyunca etkisini sürdüren yoğun kar yağışının etkisini yitirmesi ardından geride bıraktığı hasar ortaya çıkıyor.
Bandırma'da ilçe genelinde 250 ağacın hasar gördüğü, birçok iş yerinin çatısının çöktüğü, karların erimesi ile de bazı evleri su bastığı gözlemlendi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekipleri gelen yoğun ihbarlara yetişmek için yoğun çaba sarf ediyor. Gece saatlerinde sıcaklığın-8 derecelere kadar düşmesi ile yollarda oluşan buzlanma nedeniyle maddi hasarlı ve yaralamalı trafik kazaları da meydana geliyor. Bu kazalardan biri de Bandırma-Gönen Karayolu Beyköy yol ayrımında oluştu. Sürücü Cafer Can yönetiminde 16 SHY 22 plakalı araç, yolda oluşan buzlanma nedeniyle kayarak takla attı. Kazada sürücü Cafer Can hafif şekilde yaralanırken, Bandırma Devlet Hastanesi Acil Servisinde tedavi altına alındı.
Restaurantın çatısı çöktü
17 Eylül Mah. 816 Sokak'ta bulunan bir restauranta ait bahçe bölümündeki çatı komple çöktü. Kar yağışı kesildikten sonra iş yerlerinin çevresinde biriken karları kısmen temizleyerek iş yerlerine gelebilen iş yeri sahipleri ile karşılaştıkları manzara karşısında adeta şoka girdi. Zararlarının büyük olduğunu vurgulayan işyeri sahipleri, olayda can kaybının yada yaralanan kimsenin olmamasını ise tek teselli olarak gördüklerini belirttiler.
Şehir genelinde bazı evlerde eriyen karların taşırdığı sular nedeniyle su baskınları yaşanırken, kar yağışı nedeniyle kapanan yollarda araçlarını terk eden bir çok TIR ve kamyon sürücüsü ise şehrin Balıkesir girişindeki araçlarını yavaş yavaş almaya başladı.
(İA-BD)

13.01.2017 11:25:46 TSI
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