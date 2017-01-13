İHH Tavşanlı Arama Kurtarma ekibinin zorlu eğitimi
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Tuna İşleyen
KÜTAHYA (İHA) - İHH Tavşanlı Arama Kurtarma ekibi, eğitim çalışmalarını zor şartlarda sürdürüyor.
4 ay önce kurulan İHH Tavşanlı Arama Kurtarma ekibi, çeşitli bölgelerde kamp kurarak eğitimlerini gerçekleştiriyor. İHH Tavşanlı Arama Kurtarma Ekibi, bu haftaki yürüyüşünü Şehit Ömer Halisdemir ve geçtiğimi günlerde İzmir'de şehit olan polis Fethi Sekin'e ithaf etti.
İHH Tavşanlı Arama Kurtarma ekibi, gerçekleştirdikleri çalışmalar ile Kuruçay Beldesi, Tepecik Beldesi ve Ovacık köyü civarında orman arazisinde eğitim yürüyüşü yaptı.
Bilinçli arama kurtarma ekibi olma yolunda çalışmalara başladıklarını belirten İHH Tavşanlı Arama Kurtarma Ekibi basın sözcüsü Niyazi Tüfekçibaşı, önümüzdeki günlerde çalışmamaları daha çok sıklaştıracaklarını kaydederek, "İnşallah bundan sonra alacağımız eğitimler ve yapacağımız çalışmalar sonunda çok güçlü ve iyi bir arama kurtarma ekibi olarak görev yapacağız" dedi. (Tİ - EFE)
13.01.2017 11:25:43 TSI
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