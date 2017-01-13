YEREL HABERLER / KÜTAHYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. İHH Tavşanlı Arama Kurtarma ekibinin zorlu eğitimi

İHH Tavşanlı Arama Kurtarma ekibinin zorlu eğitimi



(Fotoğraflı)



Tuna İşleyen

KÜTAHYA (İHA) - İHH Tavşanlı Arama Kurtarma ekibi, eğitim çalışmalarını zor şartlarda sürdürüyor.

4 ay önce kurulan İHH Tavşanlı Arama Kurtarma ekibi, çeşitli bölgelerde kamp kurarak eğitimlerini gerçekleştiriyor. İHH Tavşanlı Arama Kurtarma Ekibi, bu haftaki yürüyüşünü Şehit Ömer Halisdemir ve geçtiğimi günlerde İzmir'de şehit olan polis Fethi Sekin'e ithaf etti.

İHH Tavşanlı Arama Kurtarma ekibi, gerçekleştirdikleri çalışmalar ile Kuruçay Beldesi, Tepecik Beldesi ve Ovacık köyü civarında orman arazisinde eğitim yürüyüşü yaptı.

Bilinçli arama kurtarma ekibi olma yolunda çalışmalara başladıklarını belirten İHH Tavşanlı Arama Kurtarma Ekibi basın sözcüsü Niyazi Tüfekçibaşı, önümüzdeki günlerde çalışmamaları daha çok sıklaştıracaklarını kaydederek, "İnşallah bundan sonra alacağımız eğitimler ve yapacağımız çalışmalar sonunda çok güçlü ve iyi bir arama kurtarma ekibi olarak görev yapacağız" dedi. (Tİ - EFE)



13.01.2017 11:25:43 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER