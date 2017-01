YEREL HABERLER / KARS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kaymakam Keklik, esnaf ile bir araya geldi

KARS (İHA) - Selim Kaymakamı Mehmet Keklik esnafı ziyaret ederek, sıkıntılarını, ihtiyaç ve taleplerini dinledi. Keklik, çözüm ve öneriler noktasında esnafla görüş alışverişinde bulundu.

Göreve başladığı günden itibaren ilçe halkı ile iç içe olan Kaymakam Mehmet Keklik, esnafı işyerlerinde ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulundu. Esnaf ile çay içen Keklik, esnafların her zaman yanında olacaklarını belirtti.

Esnaflardan her türlü sorun ve sıkıntılarını kendisiyle paylaşmalarını isteyen kaymakam Mehmet Keklik, "Vatandaşlarımızla her platformda bir araya gelmeye gayret edeceğiz. İnsan odaklı bir hizmet anlayışı ile kapı kapı dolaşarak ilçemizin gelişimi ve insanlarımızın mutluluğu adına çok çalışacağız" dedi.

Bir süre esnaf ve vatandaşlar sohbet eden Kaymakam Mehmet Keklik, daha sonra kaymakamlık makamına geçti.

Öte yandan esnaf ve vatandaşlarda Kaymakam Mehmet Keklik'in kendilerine yapmış olduğu ziyaretten dolayı teşekkür etti.

