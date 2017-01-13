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Manavgat'ta seyyar satıcılarla mücadele çalışmaları



(Fotoğraflı)



Arif Kaplan

ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Manavgat birimi seyyar satıcı denetimlerini sıklaştırdı. Zabıta ekipleri, İbrahim Sözen caddesi ve Antalya caddesinde çeşitli noktalarında düzenledikleri operasyonlarda sağlıksız gıda satışı yapan seyyar satıcıların tezgahına el koyarken seyyar satıcılara para cezası uyguladı.

Seyyar satıcıların sağlıksız gıda satışının yanında, vergi kaybına da neden olduğunu belirten Büyükşehir yetkilileri "Aynı zamanda seyyar satıcılar kamu alanını işgal ediyor. Haksız rekabete neden oluyor. Araç ve yaya trafiğini olumsuz etkiliyor. Çevre ve görüntü kirliliğine neden oluyor. Bu görüntüler turizm kenti Manavgat'ta yakışmıyor" diye konuştular.

(ak)



13.01.2017 12:10:55 TSI

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