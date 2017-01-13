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VASKİ Genel Müdürü Gezgen'e ziyaret

- VASKİ Genel Müdürü Abdulvahap Gezgen:

- "Diğer kurumların yaptığı tesislerin devredilmesiyle birlikte borcumuz 450 milyon TL'ye çıkacak"



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van'ın Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan ve AK Parti ilçe başkanları, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Abdulvahap Gezgen'i ziyaret etti.

Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, AK Parti Gürpınar İlçe Başkanı Halit Toktaş, Muradiye İlçe Başkanı İbrahim Vanlı, Çaldıran İlçe Başkanı Fevzi Akbalık ve Özalp İlçe Başkanı Orhan Yıldırımçakar, VASKİ Genel Müdürü Abdulvahap Gezgen'i makamında ziyaret etti. Yapılan ziyarette ilçelerin durumu hakkında bilgiler verilirken, destek amaçlı neler yapılabilirler tartışıldı.

VASKİ çalışmaları hakkında bilgiler veren VASKİ Genel Müdürü Abdulvahap Gezgen ise, "VASKİ'nin borcu 253 milyon TL'dir. Diğer kurumların yaptığı tesislerin devriyle birlikte bu borç 450 milyona çıkacak'' dedi.



"''Ciddi bir borcumuz var"

VASKİ'nin ciddi bir borç içinde olduğunu ve mevcut borca diğer kurumların yaptığı tesislerin devredilmesiyle borcun iki kat daha artacağını söyleyen Abdulvahap Gezgen, ''Ciddi bir borcumuz var. Bu borç, diğer kurumların yaptığı tesislerin devredilmesiyle birlikte 450 milyon TL'ye çıkacak. Böyle olması durumunda gelen paranın hepsi sadece maaş vermeye yetecek. Bu olumsuz durumu düzletme çabasındayız. Konuyla ilgili Sayın Valimiz ve Genel Sekreterimiz ilgilenmektedir. İnşallah bu durumunda üstesinden gelip halkımıza en iyi hizmeti yaparız. Eşit ve adaletli bir şekilde yapacağımız hizmetlerimizde, tüm ilçelerimizin acil ihtiyaçlarına göre bir görevlendirme belirliyoruz'' ifadelerini kullandı.



"Sorunları yerinde tespit ediyoruz"

İlçelerdeki kurumları ve çalışma alanlarına giderek incelemelerde bulunduklarını ve bu doğrultuda çalışma planı hazırladıklarını belirten Abdulvahap Gezgen, ''Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterimiz Mehmet Yaşar ile birlikte ilçelerimizi ziyaret etmekteyiz. Sorunlar bize gelmeden gidip yerinde inceleme yaparak ihtiyaç önceliğine göre projelerimizi şekillendiriyoruz" diye konuştu.

Sivil toplum örgütleri ve yöneticilerinin hizmet için kenetlendiği yeni dönemle birlikte halka en iyi hizmeti verme gayretinde olduklarını belirten Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, ''Tecrübeli birinin VASKİ Genel Müdürlüğüne gelmesi yerinde bir karar. Hizmet anlayışımızda halkımız var, biz de sürekli halkımızın yanındayız. Yapabileceğimiz çalışmalarda VASKİ'nin her zaman yanında olduğumuzu belirtmek isterim'' şeklinde konuştu.

Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan ve beraberindeki AK Parti ilçe başkanları, daha sonra VASKİ'den ayrıldılar.

(MSA-Y)



13.01.2017 12:25:42 TSI

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