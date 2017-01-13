YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Tahrip edilen 'kardan adam' onarıldı

Tahrip edilen 'kardan adam' onarıldı



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün ESPARK AVM önüne yerleştirdiği ve geçtiğimiz günlerde tahrip edilen 'kardan adam' onarıldı.

Tepebaşı Belediyesi'nin "kent süsleme" çalışmaları kapsamında, bölgenin belirli noktalarına yerleştirdiği, geri dönüşümden yapılan çeşitli tasarımlar vatandaşların beğenisini topluyor. Geri dönüşüm ile otomobil lastiklerinden yapılan kardan adam geçtiğimiz günlerde bazı kişilerce tahrip edilerek yerinden söküldü. Tahrip sonucunda üzerinde bulunan bitki de zarar gören kardan adam, Tepebaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince eski haline kavuşturuldu.

(İHA-MET-Y)



13.01.2017 12:33:09 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER