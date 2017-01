YEREL HABERLER / ADIYAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Samsat Kaymakamı Yıldırım; "Geleceğimiz öğretmenlerin elinde şekillenecek"

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Samsat ilçesinde görev yapan aday öğretmenleri makamında kabul eden Kaymakam Yusuf Yıldırım, geleceğin öğretmenlerin ellerinde şekilleneceğini ifade etti.

Eğitim öğretim yılı başında Samsat ilçe merkezi genelinde görev yapan 10 sınıf ve branş öğretmeni, şube müdürleri ve rehber öğretmenleri ile birlikte, Samsat İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın nezaretinde Kaymakam Yusuf Yıldırım'ı ziyaret ederek bir süre görüştüler.

Bütün öğretmenlere tek tek söz vererek onları tanıyıp, eğitim öğretim ile ilgili düşüncelerini soran Kaymakam Yıldırım, mesleğin başında var olan heyecanın hiçbir zaman yitirilmeden, her geçen gün kendini yenileyerek öğrencilerin karşısına çıkmalarını tavsiye etti.

Kaymakamlık mesleği hakkında bilgiler de veren Yıldırım yaptığı konuşmasında, "Bizim geleceğimiz çocuklarımız, geleceğimizin mimarları ise öğretmenlerimizdir. Onların iyi bir eğitim alarak, kendine, ailesine ve topluma hayırlı bireyler olmaları için bütün enerjimizi harcamalıyız.

Topluma yararlı, dürüst, çalışkan ve işinde yeterli insanlar yetiştirmek sizlerin elinizde. Sizlerin yetiştireceğiniz neslin iyi bir eğitim almalarıyla terör bitmesi, ekonomik refah sağlanması ve bütün yeryüzünde mutluluğun temin edilmesine katkı sağlanacaktır. Mesleğin başında var olan enerjinizi hiçbir zaman yitirmeyin. Hatta her gün yenilenmiş bir beyinle öğrencilerin karşısına çıkın. Bizler, sizlere inanıyor ve her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyorum" şeklinde konuştu.

13.01.2017 12:42:20 TSI

