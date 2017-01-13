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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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AK Parti Harran İlçe Başkanlığında yılın ilk danışma meclisi toplantısı yapıldı

13 Ocak 2017 Cuma, 12:43
AK Parti Harran İlçe Başkanlığında yılın ilk danışma meclisi toplantısı yapıldı
AK Parti Harran İlçe Başkanlığında yılın ilk danışma meclisi toplantısı yapıldı

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı, 2017 yılının ilk Danışma Meclisi Toplantısını gerçekleştirdi.
Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, AK Parti Şanlıurfa İl Başkan Yardımcısı Yahya Topdağ, AK Parti Harran İlçe Başkanı Mahmut Özyavuz, belediye meclisi üyeleri, mahalle temsilcileri ve diğer teşkilat üyelerinin katılımıyla Harran Belediyesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen Danışma Meclisi Toplantısı'nda, geride kalan bir ay içerisinde yapılan çalışmalar değerlendirildi.
AK Parti Harran İlçe Başkanı Mahmut Özyavuz, toplantıda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin yıllardır Türkiye'ye önemli hizmetler yaptığını söyledi. Özyavuz, "Partimizin kurucusu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Harran'daki temsilcileri olarak, partimize yakışır şekilde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz da belediye tarafından yapılan hizmetleri anlattı. Girilmedik mahalle, çalınmadık kapı bırakmadıklarını ifade eden Özyavuz, "Göreve geldiğimiz günden bu yana Harran merkez ve kırsal mahallelerde aralıksız bir şekilde çalışıyoruz" diye konuştu.
(BB-AOA-Y)

13.01.2017 12:45:53 TSI
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