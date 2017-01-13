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Başkan Hakan'dan el sanatları kursuna ziyaret

13 Ocak 2017 Cuma, 13:03
Başkan Hakan'dan el sanatları kursuna ziyaret
Başkan Hakan'dan el sanatları kursuna ziyaret

(Fotoğraflı)

VAN (İHA)  Van'ın Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan üç boyutlu tablo kursunu ziyaret etti.
Başkan Hakan, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülşen Çiftçi ile birlikte bir süre önce faaliyete geçen kursu ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Belediye olarak yöresel el sanatlarına her türlü desteği sunmaya hazır olduklarını belirten Başkan Hakan, "Burada yapılan el sanatları gerçekten görülmeye değer. Ancak yapılan çalışmalarda Gevaş'ın öne çıkan değerleri kullanılırsa çok daha ilgi göreceğini düşünüyorum. Biz belediye olarak sizlere katsı sumaya hazırız" dedi.
(Yİ-MSA-Y)

13.01.2017 13:07:35 TSI
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DÜZELTME &quot;Van Gölü'nde batık gemi bulundu&quot; başlıklı haberimizin 2. paragrafında yer alan &quot;Tektonik bir göl olan Van Gölü'nün 800 yıllık tarihi bulunduğu&quot; ifadesi, &quot;Tektonik bir göl olan Van Gölü'nün 800 bin yıllık tarihi bulunduğu&quot; olarak değiştirilmiştir. Haberimizi düzelterek yeniden yayınlıyoruz. Saygılarımızla AA Van Gölü'nde batık gemi bulundu
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DÜZELTME "VAN GÖLÜ'NDE BATIK GEMİ BULUNDU" BAŞLIKLI HABERİMİZİN 2. PARAGRAFINDA YER ALAN "TEKTONİK BİR GÖL OLAN VAN GÖLÜ'NÜN 800 YILLIK TARİHİ BULUNDUĞU" İFADESİ, "TEKTONİK BİR GÖL OLAN VAN GÖLÜ'NÜN 800 BİN YILLIK TARİHİ BULUNDUĞU" OLARAK DEĞİŞTİRİLMİŞTİR. HABERİMİZİ DÜZELTEREK YENİDEN YAYINLIYORUZ. SAYGILARIMIZLA AA VAN GÖLÜ'NDE BATIK GEMİ BULUNDU

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