YEREL HABERLER / HATAY HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vali Ata muhtarlarla buluştu

Vali Ata muhtarlarla buluştu



(Fotoğraflı)



Adem Karagöz

HATAY (İHA) - Hatay Valisi Erdal Ata, Samandağ ve Yayladağı ilçelerindeki muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelerek onların sorun ve taleplerini dinledi.

Vali Ata ilk olarak Samandağ ilçesini ziyaret etti. Samandağ Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıya Vali Ata'nın yanı sıra Sanayi ve Ticaret eski Bakanı Fuat Çay, Vali Yardımcısı H. Volkan Köksal, Samandağ Kaymakamı Cahit Çelik, Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir, kurum müdürleri, Samandağ ilçesinin mahalle muhtarları ve kanaat önderlerinin yanı sıra diğer yetkililer katıldı.

Vali Ata burada yaptığı konuşmada, vatandaşların istek, öneri ve şikayetlerini iletmelerini sağlayacak yeni bir iletişim kanalı olan bu toplantıları çok önemsediklerini dile getirdi. İlçelerin, mahallelerin sorunlarını en kısa sürede çözmek üzere burada toplandıklarını belirten Vali Ata, "İlçemizin meselelerini yerinde görmek, sizlerden gelen talep ve şikayetleri ilk ağızdan dinlemek üzere bu toplantıları düzenliyoruz. Devletimizin imkanları ve mevzuat çerçevesinde taleplerinizi yerine getirmek üzere notlarımızı alacağız. Tüm kurum müdürlerimiz burada sizlerden gelen soruları cevaplandırmak üzere hazırlar. Varsa şikayet ve taleplerinizi incelemek suretiyle en kısa zamanda çözüme kavuşturmak için her türlü gayreti göstereceklerdir" dedi.

Vali Ata, Samandağ ilçesindeki toplantının ardından Yayladağı ilçesinde düzenlenen Muhtarlarla Buluşma toplantısına başkanlık etti

Toplantı öncesinde konuşma yapan Vali Ata, "Suriye'de yaşanan iç karışıklığın ardından ülkemize sığınan ilk Suriyelileri kabul eden ilçemiz olmanız nedeniyle Yayladağılı hemşehrilemizi gönülden kutluyorum" dedi.

Halkın oylarıyla işbaşına gelmiş muhtarlarımızın son derece önemli bir kamu görevini ifa ettiğini belirten Vali Ata, "Sizler Devletimizin vatandaşına temas ettiği en uç noktada görev yürütüyorsunuz. Vatandaşlarımızın Devletten beklentilerinin belirlenmesi, karşılanması ve vatandaş memnuniyetinin artırılmasında ifa ederken göstereceğiniz hassasiyet ölçüsünde halkımızın Devleti ile olan kucaklaşmasına katkı sunmuş olacaksınız" dedi.

Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Yüce'nin ilçe ilgili yaptığı sunumun ardından Vali Ata, muhtarların ve vatandaşlarımızın kendisine ilettiği sorun ve talepleri dinleyerek sorunların çözümüne ilişkin ilgili kurum müdürlerine talimatlar verdi.

(ADM-Y)



13.01.2017 13:19:06 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER