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Kocamaz: "Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi Şubat 2018'de faaliyete geçecek"

13 Ocak 2017 Cuma, 13:19
Kocamaz: "Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi Şubat 2018'de faaliyete geçecek"
Kocamaz: "Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi Şubat 2018'de faaliyete geçecek"

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, yapımı devam eden Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi'nin 384 bin nüfusa hizmet edeceğini ve 2018 yılının Şubat ayında tamamlanarak faaliyete geçeceğini bildirdi.
Başkan Kocamaz, Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi inşaatının devam ettiği Mezitli ilçesi Kandak mevkiinde incelemelerde bulunarak, çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. Burada, tesise ilişkin açıklama yapan Kocamaz, Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi'nin, Mezitli'de 384 bin kişi eşdeğer nüfusa, 55 bin m3/gün kapasitede, karbon, azot ve fosfor giderimli ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi olarak hizmet edeceğini ifade etti. Tesisin Mezitli'nin çevre ve halk sağlığına yapılmış en büyük yatırımlardan biri olduğunu belirten Kocamaz, hem bugüne hem de geleceğe, kaliteli ve sağlıklı bir yaşam sunma olanağı sağlayacaklarını söyledi.
Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi projesinin 24 ay süre ile tasarım ve yapım işi ve 60 ay süre ile işletilmesini kapsadığını anlatan Kocamaz, "Şu an mühendis ve işçilerimiz yoğun bir çalışma ile arıtma yapılarının betonarme imalatlarına devam ediyor. Bugünümüze ve geleceğimize yönelik dev bir yatırım olarak nitelendirdiğimiz tesis, 2018 yılının Şubat ayında faaliyete geçerek Mersinimize ve Mezitlimize kazandırılmış olacak" dedi.
Projenin ana hedefi hakkında bilgi veren Kocamaz, "Projenin ana hedefi, yüksek seviyede çevre koruması ve Türkiye'nin AB direktiflerine uyumunu mümkün kılmak üzere, özellikle Mezitli bölgesi ve civarından kaynaklanan evsel atıksuların arıtımını sağlamak. Mezitli'nin çevre ve halk sağlığına, en önemlisi Mersinimizin geleceğine yapılan dev bir yatırım olarak nitelendirdiğimiz tesisin şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.
(KYM-Y)

13.01.2017 13:21:42 TSI
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