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Muğla Valisi Amir Çiçek Fethiye'de muhtarlarla toplantı yaptı

13 Ocak 2017 Cuma, 13:22
Muğla Valisi Amir Çiçek Fethiye'de muhtarlarla toplantı yaptı
Muğla Valisi Amir Çiçek Fethiye'de muhtarlarla toplantı yaptı

(Fotoğraflı)

Murat Yalçın
MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Fethiye İlçesi'ne gelen Vali Amir Çiçek, Mahalle Muhtarları ile istişare toplantısı yaptı.
Fethiye Devlet Su İşleri Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıya, Muğla Valisi Amir Çiçek ile birlikte Muğla Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Muğla Jandarma Komutanı Albay Yavuz Özfidan, Fethiye Kaymakamı Ekrem Çalık, Fethiye Belediye Başkanı DP'li Behçet Saatcı, kamu kurumlarının yetkilileri ve muhtarlar katıldı.
Toplantıda Vali Amir Çiçek, muhtarların istek ve şikâyetlerinin çözümünde ilçe müdürlerinin hızlı ve sorumlu davranması gerektiğini söyledi. Muhtarların taleplerini, kaymakam ve ilçe müdürlerinin takip etmesini isteyen Vali Amir Çiçek, hiçbir muhtarın ilçede çözülemeyen bir konu için il merkezine gelmesine gerek olmadığını söyledi.
Çiçek "İç İşleri Bakanlığı tarafından hazırlanan internet portalının muhtarlar tarafından etkin kullanılmasını istedi. Hiçbir il müdürü muhtarları il merkezine çağırmayacak. Telefon ve internetle konular çözülecek diyen Vali Amir Çiçek " Muhtarlarımızın il merkezine gelip, zaman kaybetmesine gerek yok. Bazı muhtarlar portalı etkin kullanıyor. Bazıları ise dilekçe yazıp, daire daire geziyor. Ben muhtarlarım için üzülüyorum. Çağ iletişim çağı. Bunu yakalamamız lazım." dedi.
Toplantıda Vali Amir Çiçek, Fethiye Kaymakamı Ekrem Çalık ve Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı, muhtarların şikayet ve taleplerini dinledi. Toplantının bu bölümü basına kapalı gerçekleşti.
(MY-MB-Y)

13.01.2017 13:25:54 TSI
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