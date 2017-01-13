YEREL HABERLER / ADANA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Büyükşehir Belediyesi okul bahçesine kar getirdi

Büyükşehir Belediyesi okul bahçesine kar getirdi

- Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından, Mustafa Kemal Atatürk İlkokulu bahçesine Pozantı'nın yüksek kesimlerinden kamyonla kar taşındı



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Pozantı'nın yüksek kesimlerinden kamyonla getirilen ve Seyhan ilçesi Mustafa Kemal Atatürk İlkokulu bahçesine dökülen kar sayesinde öğrenciler eğlenceli vakit geçirdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından ilçe merkezindeki öğrencilerin kartopu oynama hayalini gerçeğe dönüştürdü. Okulun bahçesine kamyonlarla taşınan kar sayesinde öğrenciler gönüllerince eğlendi. Öğrencilerin eğlencesine tanıklık eden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, çocukların talebine kayıtsız kalamadıklarını belirterek, "Adana Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışla hareket ediyoruz. Getirdiğimiz karın öğrencilerimizin eğlenmesine vesile olması bizleri de mutlu etti" dedi.



"Çocukların sevinç çığlığı her şeye değer"

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin okul bahçesine kar getirmesinin kendilerini de sevindirdiğini ifade eden Mustafa Kemal Atatürk İlkokulu Müdürü Necati Avan, "Çocuklarımız çok mutlu oldu. İlkokul dördüncü sınıf öğrencimiz Defne Akyol'un Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Hüseyin Sözlü'ye ulaşarak okul bahçesine kar talebi, okulumuzdaki tüm öğrencileri mutlu etti. Çocuklarımızın bahçedeki sevinç çığlıkları her şeye değer. Bu bağlamda Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Hüseyin Sözlü'ye teşekkür ederim" diye konuştu.

Başkan Hüseyin Sözlü'ye ulaşarak okul bahçesine kar getirilmesini rica eden öğrenci Defne Akyol, doğum günü olması dolayısıyla pastasını kar keyfinin ardından Başkan Hüseyin Sözlü'yle birlikte kesti. Kendisinin ricası üzerine okul bahçesine kar getirilen Defne Akyol, Başkan Sözlü'ye teşekkür etti.

(ELF-Y)



13.01.2017 13:47:47 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER