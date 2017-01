YEREL HABERLER / İSTANBUL HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Beylikdüzü'nde her mahalleye kreş geliyor

İSTANBUL (İHA) - Beylikdüzülü anne ve babalar rahat bir nefes alacak. Her mahalleye kreş kazandıracaklarını belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilk olarak Adnan Kahveci Mahallesi'nde çalışmalarına başlanan kreşin yeni eğitim-öğretim yılında hizmete açılacağını söyledi. Projeleri hazır olan Kavaklı ve Yakuplu'da ise kısa süre içerisinde kreş inşaatına başlanacak.

Her bireyin sosyal haklardan eşit ve adil bir biçimde faydalanabilmeleri anlayışıyla harekete geçen Beylikdüzü Belediyesi, başta çalışan anne ve babalar olmak üzere ev hanımlarını da rahat ettirmek istiyor. Türkiye'ye örnek olacak bir anlayışla ilçe geneline kreşler açacak olan belediye, kreş projelerini hızla tamamlıyor. İlki Adnan Kahveci Mahallesi'nde açılacak kreşin inşaatı hızla devam ederken, kurumun yeni eğitim-öğretim yılında hizmete açılması planlanıyor. Gürpınar Kreş projesi de hazırlanırken Kavaklı ve Yakuplu'da ise en yakın zamanda inşaata geçilecek.



Adnan Kahveci Mahallesi daha da önem kazanıyor

Adnan Kahveci Mahallesi'nde yapımı devam eden kreşin çevresi, aynı zamanda Emekli Lokali ile Muhtarlık ve Çözüm Merkezi'nin yapımı ile nesillerin bir araya geldiği bir buluşma ortamı olacak. Tüm bu merkezlerin bir bütün olarak ele alındığı proje özgün ve farklı bir kreş projesi olarak çalışıldı. 650-700 metrekarelik 100 çocuk kapasiteli kreşin yanında emekliler için yapılan lokal ve muhtarlık çözüm merkezi, bölgeyi Adnan Kahveci için önemli bir alt merkez haline getirecek.



Yakuplu'ya Anne ve Çocuk Merkezi yapılacak

Projesi hazır olan Yakuplu Anne ve Çocuk Merkezi, toplam bin 500 metrekarelik alana sahip. Merkezde çocuklara yönelik oyun uyku alanı, açık bahçe, 3 adet 20'şer kişilik sınıf, açık oyun alanı, 100 kişilik yemekhane, anne ve çocukların bir arada hizmet alacağı rehberlik odaları, sınıf-seminer odaları, oyun odası, masal odası, bebek bakım odaları yapılacak. Ayrıca bu sınıflarda anne adaylarına hamilelik dönemi eğitimi de verilecek.



Kavaklı'ya da kreş geliyor

Kavaklı'daki muhtarlığın bulunduğu alanda toplam bin metrekarelik kreş; 6 sınıf, uyku odaları, açık ve kapalı oyun alanları, yemekhanesiyle 120 çocuğa hizmet verebilecek bir şekilde tasarlanıyor. Tasarımda çocukların zekalarını destekleyici ve yeni fikirlere açık olmalarını sağlamak amacıyla standardın dışında bir mekan yapılacak.



"Vatandaşımızın aklı evladında kalmayacak"

Her mahalleye bir kreş kazandırmak istediklerini vurgulayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Adnan Kahveci Mahallemizde çalışmaları devam eden kreşimiz, yeni eğitim öğretim yılına hazır olacak. Belediyemize ait kreşlerde kapasiteleri büyük, ücreti cüzi şekilde programlayacağız. Çünkü vatandaşımız çalışıyor. Özellikle kadınları istihdama katmak istiyoruz. Çocuğu olan kadınların çalışamamak gibi bir durumu olsun istemiyoruz. Vatandaşlarımızın, güvenle ve huzurla akılları kalmadan evlatlarını emanet edecekleri bir yer olmalı" diye konuştu.

