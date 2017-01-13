Hakkari Emniyet Müdürlüğünden örnek davranış
(Fotoğraflı)
Feyzullah Taş
HAKKARİ (İHA) - Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü faaliyetleri kapsamında iki engelliye akülü sandalye verildi.
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü; polis-halk ilişkilerinin geliştirilmesi, suçla mücadelede çağdaş yöntemlerin geliştirilmesi amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü faaliyetleri kapsamında temin edilen 2 adet akülü engelli sandalyesi; Vali Cüneyit Orhan Toprak, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz'ın katılımıyla engellilere teslim edildi.
(FT-MSA-Y)
13.01.2017 14:10:46 TSI
NNNN