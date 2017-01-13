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Emniyet Müdürü Dilberoğlu çocuklarla sohbet etti

13 Ocak 2017 Cuma, 14:08
Emniyet Müdürü Dilberoğlu çocuklarla sohbet etti
Emniyet Müdürü Dilberoğlu çocuklarla sohbet etti

(Fotoğraflı)

Feyzullah Taş
HAKKARİ (İHA) - Hakkari İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, çocuklarla bir süre sohbet ederek çikolata ikramında bulundu.
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü faaliyetleri kapsamında Hakkari İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, ildeki çocuklarla yakından ilgilenerek bir süre sohbet etti. Dilberoğlu, daha sonra beraberindeki polislerle birlikte çocuklara çikolata ikramında bulunarak hatıra fotoğrafı çektirdi.
(FT-MSA-Y)

13.01.2017 14:12:53 TSI
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