13 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / UŞAK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Uşak merkezli FETÖ operasyonunda 13'ü rütbeli 25 emniyet mensubu gözaltına alındı

13 Ocak 2017 Cuma, 14:18
Uşak merkezli FETÖ operasyonunda 13'ü rütbeli 25 emniyet mensubu gözaltına alındı

Ertunç Öztürk
UŞAK (İHA) - Uşak'ta devam eden FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 13'ü rütbeli 25 emniyet mensubu gözaltına alındı.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü, TEM Şube Müdürlüğünce 670, 672, 675, 677 sayılı KHK ile ihraç edilen ve ByLock programını kullanarak aralarında iletişim kurdukları tespit edilen emniyet personeline yönelik Uşak merkezli 8 ilde eş zamanlı olarak yapılan operasyonda iki 2. Sınıf Emniyet Müdürü, bir 3. Sınıf Emniyet Müdürü, bir 4. Sınıf emniyet Müdürü, iki Komiser, yedi Komiser Yardımcısı ve 12 polis memuru olmak üzere 25 şüpheli gözaltına alındı.
(MB-Y)

13.01.2017 14:22:31 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Uşak merkezli 8 ilde FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

UŞAK MERKEZLİ 8 İLDE FETÖ/PDY OPERASYONU

FETÖ'nün mahrem ve ideolojik yapısına Uşak merkezli operasyon
YEREL

FETÖ'NÜN MAHREM VE İDEOLOJİK YAPISINA UŞAK MERKEZLİ OPERASYON
Uşak Ticaret Borsası
YEREL

UŞAK TİCARET BORSASI
Uşak merkezli 18 ilde FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

UŞAK MERKEZLİ 18 İLDE FETÖ/PDY OPERASYONU
Uşak'ta kar tatili
YEREL

UŞAK'TA KAR TATİLİ
Uşak'ta eğitime bir gün ara
YEREL

UŞAK'TA EĞİTİME BİR GÜN ARA