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TEOG'da başarılı olan öğrencilerden Başkan Cabbar'a ziyaret



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - 2016-2017 TEOG Sınavında başarılı olan öğrenciler öğretmenleri ve Milli Eğitim Müdürü Ali Arslan'la birlikte Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ı makamında ziyaret etti.

Mehmet Akif Ersoy, Pembe-Cesarettin Kocatürk, Selçuk Maşlak, Şehit Üsteğmen Ömer Mavi ve Bakırdağı Süleyman İlhan Orta Okullarını TEOG sınavındaki başarılarından dolayı makamında ağırlayan Başkan Cabbar 120 sorunun tamamına doğru cevap vererek Türkiye 1.'si olan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencilerinden Melih Hüseyin Koçyiğit ve Pembe-Cesarettin Kocatürk Ortaokulu öğrencilerinden Aleyna Yarman'ı ise başarılarından dolayı ayrıca tebrik etti. Türkiye ortalamasının üzerinde bir performans gösteren okul yönetimi ve öğrencilerine tebriklerini ileten Başkan Cabbar, "Develimizdeki okullarımızın TEOG sınavında göstermiş oldukları başarı göğsümüzü ziyadesiyle kabartmıştır. İnşallah yavrularımızın bundan sonraki hayatlarında da bu başarı ivmesini yükseltmesini ve en iyi şekilde Develimizi temsil etmelerini temenni ediyorum. Bu başarının baş mimarlarından ailelerimize ve öğretmenlerimize de özverilerinden dolayı teşekkür ediyorum" diyerek ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

(TB-Y



13.01.2017 15:02:20 TSI

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