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Seyrantepe mahallesinde yeni açılan yollar asfaltlanıyor



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Şehitkamil Belediyesi, Seyrantepe Mahallesinde yeni imara açılan bölgelerde yol açma çalışmaları ve alt yapısı tamamlanan yollarda asfalt çalışmasına başladı.

Seyrantepe Mahallesinin bir çok bölgesinde yeni imara açılan bölgelerde yol açma çalışmalarını tamamlayan Şehitkamil Belediyesi, alt yapısı da tamamlanan bölgelerde asfalt çalışmalarına başladı. Şehitkamil Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni açılan yollarda asfalt çalışması yaptı.

Yapılan asfalt çalışmasından memnun kaldıklarını dile getiren mahalle sakinleri, "Şehitkamil Belediyemiz tarafından yol açma çalışmaları devam ediyor. Açılan yeni yollarla birlikte mahallemiz giderek büyüyor ve gelişiyor. Açılan yolların da alt yapısının tamamlanmasıyla birlikte Belediyemiz sizlerin de gördüğü gibi güzel bir asfalt çalışması yapıyor. Ekiplerimiz hızlı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Şehitkamil Belediyemiz gerçekten çok güzel hizmetlere imza atıyor. Bunun dışında mahallemizde ne tür eksik varsa Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu tarafından anında giderilmeye çalışılıyor. Mahalle sakinleri olarak yapılan asfaltlama çalışmalarından dolayı çok memnunuz. Yapılan asfaltlama çalışmalarıyla birlikte mahallemizde asfaltsız yol kalmayacak. Yapılan bu çalışmalardan dolayı Başkanımıza ve ekibine yürekten teşekkür ediyor, çalışmalarının devamını diliyoruz" diye konuştu.

(LO-AOA-Y)



13.01.2017 15:03:16 TSI

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