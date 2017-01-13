TESKİ Yönetim Kurulu Toplantısı Şarköy'de Gerçekleşti
(Fotoğraflı)
TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TESKİ) Yönetim Kurulu Toplantısını Şarköy İlçesinde gerçekleştirdi.
Tekirdağ Büyükşehir belediye Başkanı Kadir Albayrak Başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, TESKi Şarköy İlçe Hizmet Binasında yapıldı. TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, Genel Müdür Yardımcısı Dr. İbrahim İçöz, Yönetim Kurulu Üyeleri Nilgün Marmara ve Rıza Tekin'in katıldığı toplantıda gündem maddeleri görüşülerek TESKİ'nin önümüzdeki dönem çalışmaları konusunda kararlar alındı. Toplantı sonunda TESKİ Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Serpil Karadağ, Başkan Albayrak'a Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü rozeti takdim etti.
(HLD-MEF-Y)
13.01.2017 15:12:17 TSI
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