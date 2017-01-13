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'Siyer-i Nebi Yarışması'nın il birincisi Sarıgöl'den



(Fotoğraflı)



Vehbi Sarıhan

MANİSA (İHA) - Milli Eğitim Bakanlığı ve Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından geçtiğimiz ay Türkiye geneli ortaokul ve liseler arasında düzenlenen "Siyer-i Nebi Yarışması"nın Manisa il birincisi Sarıgöl'den çıktı.

Hz.Muhammed'in (S.A.V) hayatını esas alan ortaokul ve liseler arası "Siyer-i Nebi Yarışması"nın sonuçları açıklandı. Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde de yarışmaya katılan öğrenciler arasında derece alan 14 öğrenci için tören düzenlendi. Sarıgöl Anadolu İmam-Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törene, Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıç, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Muzaffer Bozkurt, İlçe Müftüsü Mustafa Akkurt, AK Parti İlçe Başkanı Muhammet Toy, Anadolu Gençlik Derneği Bölge Müdürü Murat Güner, Anadolu Gençlik Derneği Sarıgöl Başkanı Mehmet Yavuz Güner, okul müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törende bir konuşma yapan AGD Bölge Başkanı Murat Güner, ''Bu yıl Siyer-i Nebi yarışmasının dördüncüsü yapıldı. Türkiye genelinde 400 bin öğrencimiz katıldı. Sarıgöl'den de 250 öğrencimiz katıldı. Derece alan öğrencilerimizi, ailelerini kutlarım.'' dedi. Yarışmada Manisa il birincisi olan Atatürk Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Uğur Can Şen'in ödülünü Sarıgöl İlçe Müftüsü Mustafa Akkurt verdi.Müftü Mustafa Akkurt, ''İlçemizden il birincisi olan yavrumuzu kutlarım. Başarısının devamını dilerim.'' diye konuştu. Törende dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verilirken davetlilere yemek ikramı yapıldı.

(VS-ÖND-Y)



13.01.2017 15:20:06 TSI

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