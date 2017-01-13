Huzurevinde kültür etkinlikleri
(Fotoğraflı)
Arif Kaplan
ANTALYA (İHA) - Manavgat Belediyesi Huzurevinde yaşayan 22 huzurevi sakini, koro kurarak Türk halk müziği ve Türk sanat müziği eğitimi alırken, bir yandan da kara kalem ve pastel boya çalışmalarına katılıyor. En sevilen müzik eserlerini birlikte seslendiren huzurevi sakinleri, ebru sanatı, örgü ve ahşap boyama sanatıyla da uğraşarak keyifli anlar yaşıyor.
Manavgat Belediyesi Huzurevi yetkilileri, yürütülen kültürel ve sanatsal faaliyetlerin, huzurevi sakinlerini sosyal hayat içerisinde tutarak, onları motive ettiğini söyledi. Çalışmalarını büyük bir keyif içerisinde sürdüren yaşlılar ise, gönüllü öğretmenler eşliğinde yaptıkları el emeği göz nuru eserlerini Mart ayında sergilemek istediklerini söylediler.
13.01.2017 15:20:31 TSI
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