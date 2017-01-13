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YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
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Minik yüreklerden İHA'ya anlamlı ziyaret

13 Ocak 2017 Cuma, 15:22
Minik yüreklerden İHA'ya anlamlı ziyaret
Minik yüreklerden İHA'ya anlamlı ziyaret

(Fotoğraflı)

Suat Salgın
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Milli Eğitim Bakanlığı Ayşecik Anaokulu'nun minik öğrencileri, İhlas Haber Ajansı (İHA) Ayvalık temsilciliğine yönelik anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde planlanan ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle gecikmeli ziyaret; Ayşecik Anaokulu Müdürü Ayşe Tosunoğlu ve okulun öğretmenlerinden Esra Çiftçi'nin nezaretinde gerçekleştirildi.
15 minik öğrencinin imece usulüyle hazırladıkları 'Ayşecik Gazetesi' adı verilen gazetenin temsilcimiz Suat Salgın'a hediye edildiği ziyarette, minik öğrenciler gazetecilik mesleği hakkında bilgiler aldı.
Gazete, haber ve gazeteci gibi terimlerin anlamlarını öğrenen minik yürekler sevimlilikleriyle ziyaret damgasını vururken, temsilcimiz Suat Salgın da anaokulunun müdürü ve öğretmeni Ayşe Tosunoğlu'nun öncülüğünde çocuklara gazetecilik mesleğinin meşakkatli ve zor bir iş olduğunu anlattı.
Oldukça renkli ve neşeli bir atmosferde gerçekleşen ziyaretin ardından minik öğrenciler Suat ağabeyleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.
(SS-EME)

13.01.2017 15:27:11 TSI
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