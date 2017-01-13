YEREL HABERLER / BALIKESİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Minik yüreklerden İHA'ya anlamlı ziyaret

Minik yüreklerden İHA'ya anlamlı ziyaret



(Fotoğraflı)



Suat Salgın

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Milli Eğitim Bakanlığı Ayşecik Anaokulu'nun minik öğrencileri, İhlas Haber Ajansı (İHA) Ayvalık temsilciliğine yönelik anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde planlanan ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle gecikmeli ziyaret; Ayşecik Anaokulu Müdürü Ayşe Tosunoğlu ve okulun öğretmenlerinden Esra Çiftçi'nin nezaretinde gerçekleştirildi.

15 minik öğrencinin imece usulüyle hazırladıkları 'Ayşecik Gazetesi' adı verilen gazetenin temsilcimiz Suat Salgın'a hediye edildiği ziyarette, minik öğrenciler gazetecilik mesleği hakkında bilgiler aldı.

Gazete, haber ve gazeteci gibi terimlerin anlamlarını öğrenen minik yürekler sevimlilikleriyle ziyaret damgasını vururken, temsilcimiz Suat Salgın da anaokulunun müdürü ve öğretmeni Ayşe Tosunoğlu'nun öncülüğünde çocuklara gazetecilik mesleğinin meşakkatli ve zor bir iş olduğunu anlattı.

Oldukça renkli ve neşeli bir atmosferde gerçekleşen ziyaretin ardından minik öğrenciler Suat ağabeyleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

(SS-EME)



13.01.2017 15:27:11 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER