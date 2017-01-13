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Biga belediyesinden pazaryeri açıklaması



(Fotoğraflı)



Safiye Tarı

ÇANAKKALE (İHA) - Biga Belediyesi, kar nedeniyle çöken pazaryeri çatısı hakkında bir açıklama yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamada, aşırı kar yağışı sonrası 20 bin metrekare alana sahip kapalı pazaryeri çatısının A bloğunun aşırı kar birikmesi nedeniyle çöktüğü hatırlatıldı. Kapalı pazaryerinin B, C ve D bölümlerinde de çökme riski bulunduğu belirtilen açıklamada, 6 Ocak Cuma günü pazaryeri giriş ve çıkışlarının araç ve yaya giriş çıkışlarına kapalı olmasının büyük bir felaketi önlemiş olduğu kaydedildi. Belediyeden yapılan açıklamada, "Meteoroloji İşleri Balıkesir Bölge Müdürlüğü'nün hava tahminleri ve uyarıları doğrultusunda kurumumuz Biga İlçe Kaymakamlığı ile gerekli önlemleri ve çalışmaları değerlendirmiştir. Değerlendirme sonucunda 5 Ocak 2017 Perşembe günü gerekli çalışmalar başlatılmıştır. 5 Ocak Perşembe günü kapalı pazaryeri giriş ve çıkışlarına araç ve yaya girişinin yasak olduğu uyarılar asılmıştır. Sık aralıklarla anons yapılmış ve farklı iletişim kanalları kullanılarak halkımızın da önlem almaları konusunda bilgilendirilmesi sağlanmıştır. 6 Ocak Cuma günü kapalı pazaryerinde park halinde bulunan 200 araç, sahiplerine ulaşılarak alandan çıkarılmıştır. İlk etapta ulaşılamayan araç sahipleri ile; plaka bilgileri ve iletişim bilgileri ile su fatura sisteminde yer alan bilgilerinden iletişim kurulmaya çalışılmış ancak 13 araç sahibinden kimine ulaşılamamış, kimi ise arızalı olduğu için taşınamamıştır. Kapalı pazaryeri çatı yüksekliğinin taşımaya elverişsiz olması nedeniyle bu araçları güvenli bölgeye taşımak için çekici kullanılamamıştır. 14 araç ise pazarcı esnafına aittir. Pazarcı esnafının ürünlerinin donmaması gerekçesiyle araçlarının pazaryerinde kalmasını istemeleri ve kapalı pazaryerinin çökmesinde dahi tüm sorumlulukları alacaklarını ifade etmeleri üzerine 7 Ocak 2017 günü tutanak tutulmuştur. Çökme gerçekleşen bölümde 27 araç bulunmaktadır. Bu araçların önemli bir bölümü zarar görürken, zarar görmemiş araçların da var olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca 7 Ocak 2017 günü D bölümünde yaşanan küçük çökme de, Belediyemiz tarafından alınan güvenlik önlemlerinin haklılığını önceden göstermiştir" denildi.

6 Ocak Cuma günü ekiplerin saat 14:00'te kriz durumuna geçtiği de belirtilen açıklamada, "Taşma riskine karşı Kocabaş Çayı kıyısında bulunan açık otoparktaki yaklaşık 2000 aracın kaldırılması işlemi gece 02:00'a kadar sürmüştür. Anons ve farklı iletişim kanallarıyla yapılan duyurular neticesinde dahi kalan araçlar olması ile de iş makinaları yardımıyla araçlar güvenli bölgeye alınmıştır. Biga Kocabaş Çayı'nın debisinin yükseldiği ve Yeniceköy Mahallesi'ni su basma ihtimali yüksek olduğundan 6 Ocak 2017 günü mahalle sakinlerinin evlerini acil olarak boşaltmaları gerektiği ile ilgili tebliğ yapılmıştır. Öte yandan 6 Ocak Cuma günü saat 16:00'da Belediyemiz ekipleri tarafından kapalı pazaryerinin tüm giriş ve çıkışları, kilitlemek suretiyle araç ve yaya giriş çıkışına kapatılmıştır. Ertesi gün kapalı pazaryerinin kilitli kapılarından birinin kapı kilidinin kırıldığı tespit edilmiştir. Çok sayıda vatandaşımız kapalı pazaryerinin kapılarının kapatılması nedeniyle tepki göstermiştir. Kimi vatandaşların da tüm uyarılara rağmen kapıların üzerinden atlayarak çökme riski bulunan alana girdikleri belirlenmiştir. Tüm bu isteklere rağmen kapalı pazaryerinin kapatılması konusunda Belediye Başkanı'mız İsmail Işık'ın ısrarlı tavrı nedeniyle Çarşamba pazarının başka bir alanda yapılması kararı verilmiştir. Ekiplerimiz hem son 15 yılın en yoğun kar yağışına karşı kriz durumuna geçmiş, hem de olası tehlikelerin önüne geçmek için ciddi bir emek harcamışlardır. Ancak tüm bu önlem ve çalışmalara rağmen kapalı pazaryerinin A bloğu aşırı kar birikmesine dayanamayarak çömüştür. Çöken çatı altında hiçbir vatandaşımız kalmamıştır. Bir vatandaşımız çöken bölümde olmamasına rağmen yaralanmıştır" denildi.

Çökmenin yaklaşık 30 sn sürdüğü de belirtilen açıklamada, "Tüm ekiplerimiz telsiz haberleşmesi ile koordine olup olay yerine intikal etmişlerdir. Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, 25 itfaiye personeli tarafından gruplar oluşturularak çöken bölüm planlı bir şekilde fiziksel, görsel ve sesli arama ile incelenmiş ve göçük altında kimsenin kalmadığı tespit edilmiştir. İncelemenin akabinde Çanakkale Afet ve Acil Durum ekipleri olay yerine intikal etmiş ve tekrar itfaiye müdürlüğü personeli ile birlikte olay yeri taraması yapılmış ve kimsenin olmadığı tespiti yapılmıştır. Aramaların ardından kapalı pazaryeri güvenlik kameraları Çanakkale AFAD İl Müdürlüğü ile birlikte ekiplerimiz tarafından izlenmiş ve çöken alanda kimsenin olmadığı teyit edilmiştir. Kamuoyunda tartışılan 'gerekli önlemler alındı mı' sorusunun yanıtı kesinlikle 'evet'tir. 17 Mart 2006 yılında geçici kabulü yapılan, eklemelerle birlikte 20 bin metrekare alan üzerine kurulu uzay çatı sistemli kapalı pazaryerinin giriş ve çıkışlara kapatılması büyük bir felaketi önlemiştir. Sürekli devam eden kar yağışı nedeniyle tehlikeli hale gelen çatının temizlenmesi mümkün değildir. Mevcut hava sıcaklığı ve aşırı kar yağışı sonrası aşırı birikme, çatıyı güvensiz hale getirmiştir. Bu şartlarda tazyikli su kullanmak, tuz atmak, vinçle temizlik yapmak, bahsedilen alanın 20 bin metrekare olduğu düşünüldüğünde, bilimsellikten uzak, tamamen yaşanan faciadan polemik üretmeye yönelik yorumlardır. Tekrar hatırlatmakta fayda görüyoruz. Konya Akşehir Kapalı Pazaryeri çatısında, İstanbul Teknik Üniversitesi stadyumu çatısında, Gönen Kapalı Pazaryeri'nde başta olmak üzere ülkemizin birçok yerinde yaşanan çatı çökmeleri de yaşadığımız doğal afet nedeniyledir. Köy yollarımız kapanmış, zaman zaman Çanakkale- Bursa ve Çan istikametinde yollar açılamamış ve trafik durmuştur. Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün çalışmadığı, Özel İdare'nin yetersiz kaldığını söylemek, yaşanan doğal afeti yok saymaktır. Devlet Su İşleri'nin ıslahını gerçekleştirdiği Kocabaş Çayı'nda gerçekleşen taşkın da yine bu nedenledir. Son 15 yılın en yoğun kar yağışı ile mücadele eden ekiplerimiz 48 saate varan çalışma saatleri ile yoğun mesai harcamışlardır. Doğal afet nedeniyle gerekli tüm önlemler alınmış ve çalışmalar yapılmıştır. Ana yollarımız sürekli açık tutulmuştur. Herhangi bir can kaybı yaşanmaması alınan önlemler neticesindedir. Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü verilerine göre ilçemizde yalnızca 2 kaza yaşanmıştır. Doğal afet üzerinden üretilen tartışmalar kimseye yarar sağlamayacaktır. Tüm ekiplerimiz Cuma gününden başlayarak kar yağışının etkilerini sona erdirmek için yoğun mücadelelerine mesai saatine bakmaksızın devam etmişlerdir. Ekiplerimiz kapalı pazaryerinin çöken bölümünü temizledikten sonra gerekli değerlendirmeler yapılacak, önümüzdeki süreç için hem pazarcı esnafı ve temsilcileriyle hem de ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşmeler yapılacak ve uzlaşı ile bir yol haritası ortaya koyulacaktır. Bigalı hemşehrilerimize, bilgiden yoksun, hangi amaca hizmet ettiği belli olan ve yalnızca karalama amaçlı ortaya atılan dedikodular yerine Belediyemiz ilgili birimlerinden gelen açıklamaları takip etmelerini öneriyoruz. Tüm vatandaşlarımıza bu süreçte gösterdikleri anlayış, katkı ve ilgi için teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

(GD)



13.01.2017 15:28:47 TSI

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