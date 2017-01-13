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Başkan Kalın, her Cuma namazında başka bir camide



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın, her hafta Cuma namazını farklı bir camide kılarak vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

Başkan Hasan Kalın, merkeze bağlı Soğulcak Çiftliği'nde bulunan camide Cuma namazını kılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların 15 yıl aradan sonra geçtiğimiz yıl Seyitgazi Belediyesi tarafından minaresine kavuşturulan cami önünde fotoğraf çektirme isteğini kırmayan Başkan Kalın, camilerin ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceklerini söyledi. Belediye çalışmalarından memnun olduklarını belirten vatandaşlar ise Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın'a teşekkür ettiler.

(İHA-MET-Y)



13.01.2017 15:30:27 TSI

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