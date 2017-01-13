Kaynarca'da trafik kazası: 1 yaralı
(Fotoğraflı)
Murat Hazer
SAKARYA (İHA) - Kaynarca ilçe girişinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kaynarca Hatipler Mahallesinde meydana gelen trafik kazasında Kaynarca istikametine seyir halinde olan B.B., idaresindeki 41 RP 632 plakalı otomobil ile Kandıra istikametine seyir halinde olan B.A., yönetimindeki 26 EG 608 plakalı tır gizli buzlanma sebebiyle kayarak çarpıştı.
Meydana gelen kaza sonucu otomobilde yolcu olarak bulunan S.P isimli kadın yaralandı. Yaralı bayan ilk müdahalenin ardından kaza yerine gelen ambulans ile Kaynarca İlçe Devlet Hastanesine kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
(RŞ-Y)
13.01.2017 15:34:20 TSI
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