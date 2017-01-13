YEREL HABERLER / KARABÜK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. TOBB Karabük Akademik danışmanı Türkiye üçüncülüğü ödülü kazandı

TOBB Karabük Akademik danışmanı Türkiye üçüncülüğü ödülü kazandı



Yasin Erdem

KARABÜK (İHA) - Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özcan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) "81 ile 81 Akademik Danışman Görevlendirme Projesi" kapsamında Karabük'te çalışan İsmail Şahin'in, Türkiye üçüncülüğü elde ettiğini söyledi.

İki yıllık görev süresi boyunca İsmail Şahin'in "Karabük İhracat Koçluğu Projesi", "Karabük TSO Kurumsal Kapasite Artırım Projesi", "Karabük TSO Kurumsal İletişim Geliştirme Projesi", "Karabük TSO Stratejik Planı", Karabük TSO-Köstence TSO İşbirliği Protokolü" çalışmalarını başarıyla yürüterek bölgesel kalkınmada Karabük'e önemli katkıda bulunduğunu anlatan Tuncay Özcan, "Bu çalışmaların yanında Karabük TSO'nun 11. dönem TOBB Akreditasyon Birincilik Ödülü'nü kazanmasında belirleyici bir rol üstlenmiştir. İsmail Şahin'in bu gayretleri ve başarısı kendisine TOBB akademik danışmalar sıralamasında Türkiye üçüncülüğü ödülünü kazandırmıştır. İsmail hocamızı bize eski rektörümüz ve şimdiki Milletvekilimiz Prof. Dr. Burhanettin Uysal önermişti. Burhanettin hocamızın ne kadar haklı olduğunu hep birlikte teyit ettik. Hocamız canı gönülden Karabük için çalıştı ve hem kendisini hem bizi onurlandırdı. Başarılarının devamını dilerim." dedi.

(YE-YE-Y)



13.01.2017 15:38:07 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER