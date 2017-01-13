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YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
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Yeni işletmenin siftahı Başkan Ataç'ta

13 Ocak 2017 Cuma, 15:36
Yeni işletmenin siftahı Başkan Ataç'ta
Yeni işletmenin siftahı Başkan Ataç'ta

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, bir işletmenin açılışını gerçekleştirerek "Siftah Bizden Parası" takdim etti.
Biber Cafe Yöresel Kahvaltı isimli işletmenin açılışa, Başkan Ataç'ın yanı sıra Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanı Metin Güler, Türk Kızılay'ı Derneği Eskişehir Şube Başkanı Yüksel Girgin ve çok sayıda davetli katıldı.
Açılış kurdelesi kesimi öncesi açıklama yapan Başkan Ataç "Tepebaşı için hizmet sektörüne dönük planlamalar yapmıştık. Her gün yeni mekânlar açılıyor. Tabi günün koşullarında bir yer açmak gerçekten zor ama konusunda iddialı ve yetenekli iş yapan müessesler her zaman uzun zaman yaşar. Arkadaşımız burada deneyimlerini devam ettirecek. Allah kimsenin işini bozmasın hayırlı olsun diliyorum. Temennim tüm iş yerlerinin bol kazanç sağlaması" dedi.
Davetlilerin katılımıyla kesilen açılış kurdelesinden sonra Başkan Ataç işletme Sahibi Sabri Günbey'e "Siftah Bizden Parası" takdim etti.
(İHA-MET-Y)

13.01.2017 15:40:14 TSI
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