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Başkan Ataç Habev'i ziyaret etti



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür ve Dayanışma Vakfı'nın (Habev) yeni yönetimini ziyaret etti.

Vakıf binasında gerçekleşen ziyarette Başkan Ataç, göreve seçilen İsmail Kılıç ve yönetim kurulunu tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi. Vakfın gerçekleştirdiği çalışmaların dikkat çektiğini belirten Başkan Ataç, "Tepebaşı Belediyesi olarak her zaman başkan ve yönetimin yanındayız ve desteğimizi, dostluğumuzu sürdürmeye devam edeceğiz. Yönetim kurulunu bir kez daha kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

(İHA-MET-Y)



13.01.2017 15:46:21 TSI

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