13 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Ataç Habev'i ziyaret etti

13 Ocak 2017 Cuma, 15:42
Başkan Ataç Habev'i ziyaret etti
Başkan Ataç Habev'i ziyaret etti

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür ve Dayanışma Vakfı'nın (Habev) yeni yönetimini ziyaret etti.
Vakıf binasında gerçekleşen ziyarette Başkan Ataç, göreve seçilen İsmail Kılıç ve yönetim kurulunu tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi. Vakfın gerçekleştirdiği çalışmaların dikkat çektiğini belirten Başkan Ataç, "Tepebaşı Belediyesi olarak her zaman başkan ve yönetimin yanındayız ve desteğimizi, dostluğumuzu sürdürmeye devam edeceğiz. Yönetim kurulunu bir kez daha kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.
(İHA-MET-Y)

13.01.2017 15:46:21 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Yeni işletmenin siftahı Başkan Ataç'ta
YEREL

YENİ İŞLETMENİN SİFTAHI BAŞKAN ATAÇ'TA
Başkan Kalın, her Cuma namazında başka bir camide
YEREL

BAŞKAN KALIN, HER CUMA NAMAZINDA BAŞKA BİR CAMİDE
Başkan Kurt karla mücadele ekibine teşekkür etti
YEREL

BAŞKAN KURT KARLA MÜCADELE EKİBİNE TEŞEKKÜR ETTİ
Odunpazarı Belediyesi'nden açıklama;
YEREL

ODUNPAZARI BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA;
Ak Parti'den pazarcı esnafına sıcak çorba
YEREL

AK PARTİ'DEN PAZARCI ESNAFINA SICAK ÇORBA
Vali Çelik'ten Türkiye Muhtarlar Derneği Eskişehir Şubesi'ne ziyaret
YEREL

VALİ ÇELİK'TEN TÜRKİYE MUHTARLAR DERNEĞİ ESKİŞEHİR ŞUBESİ'NE ZİYARET
Tahrip edilen 'kardan adam' onarıldı
YEREL

TAHRİP EDİLEN 'KARDAN ADAM' ONARILDI
İl Emniyet Müdürü Dinç'ten Başkan Ataç'a ziyaret
YEREL

İL EMNİYET MÜDÜRÜ DİNÇ'TEN BAŞKAN ATAÇ'A ZİYARET
Veteriner İşleri Müdürlüğü personelinin hizmet içi eğitimleri
YEREL

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN HİZMET İÇİ EĞİTİMLERİ
Eskişehir'de nikâh fidanı uygulaması
YEREL

ESKİŞEHİR'DE NİKÂH FİDANI UYGULAMASI
Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'nün çalışmaları
YEREL

ÖNLEYİCİ HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN ÇALIŞMALARI
Odunpazarı'nda biriken kar ve buz kütleleri temizleniyor
YEREL

ODUNPAZARI'NDA BİRİKEN KAR VE BUZ KÜTLELERİ TEMİZLENİYOR
Özel Ümit'ten yeni Genel Sekreter Tunga Barçın'a ziyaret
YEREL

ÖZEL ÜMİT'TEN YENİ GENEL SEKRETER TUNGA BARÇIN'A ZİYARET
Seyitgazi Belediyesi çalışıyor
YEREL

SEYİTGAZİ BELEDİYESİ ÇALIŞIYOR
AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Volkan Doğan:
YEREL

AK PARTİ ODUNPAZARI İLÇE BAŞKANI VOLKAN DOĞAN:
MEB'den Sabiha Gökçen MTAL'ye ziyaret
YEREL

MEB'DEN SABİHA GÖKÇEN MTAL'YE ZİYARET
Eskişehir'de bir okul bahçesindeki ağaç devrildi
YEREL

ESKİŞEHİR'DE BİR OKUL BAHÇESİNDEKİ AĞAÇ DEVRİLDİ
AK Parti'li yöneticiler gazeteciler ile bir araya geldi
YEREL

AK PARTİ'Lİ YÖNETİCİLER GAZETECİLER İLE BİR ARAYA GELDİ
Tepebaşı'nda sokak hayvanları unutulmuyor
YEREL

TEPEBAŞI'NDA SOKAK HAYVANLARI UNUTULMUYOR
Öğrenciler yabancılar için yaşam rehberi hazırladı
YEREL

ÖĞRENCİLER YABANCILAR İÇİN YAŞAM REHBERİ HAZIRLADI
Fatih Fen Lisesi'nde kestane tadında kış buluşmaları
YEREL

FATİH FEN LİSESİ'NDE KESTANE TADINDA KIŞ BULUŞMALARI
Vali Çelik, mahalle sakinleriyle bir araya geldi
YEREL

VALİ ÇELİK, MAHALLE SAKİNLERİYLE BİR ARAYA GELDİ
Eskişehir'de yumurta fiyatları düştü
YEREL

ESKİŞEHİR'DE YUMURTA FİYATLARI DÜŞTÜ