FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan 40 sağlık çalışanından 10'u adli makamlara sevk edildi
KIRŞEHİR (İHA) - FETÖ/PDY soruşturması kapsamında sağlık çalışanlarına yönelik düzenlenen operasyon sonrasında gözaltına alınan 40 kişiden 10'u adli makamlara sevk edildi.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında olan ve aralarında yöneticilerinde olduğu 40 kişiden işlemleri tamamlanan 10 kişi adli makamlara çıkartıldı.
Kamu Hastaneleri Birliği bünyesinde başlatılan operasyonlarda Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri A.K.,Sağlık-Sen Şube Başkanı N.Y.,112 Müdürü Ş.S., 10 Ocak tarihinde gözaltına alınmıştı.
(EÖ-AÖ-Y)
13.01.2017 15:53:51 TSI
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