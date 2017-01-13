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TBB'den Yüksekova Belediyesine cenaze aracı



(Fotoğraflı)



Ömer Oğuz

HAKKARİ (İHA) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), Hakkari'nin Yüksekova Belediyesine bir cenaze yıkama ve nakil aracı hibe etti.

Hibe edilen araçla ilgili açıklamalarda bulunan Yüksekova Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, hizmet olarak vatandaşın yanında olmak gerektiğini söyledi. Kaşıkçı, "Hizmet olarak vatandaşın yanında olacaksak, o zaman bu cenaze işlerinde de daha aktif olmamız gerekiyor. En sıkıntılı zamanında vatandaş, 'bu cenazemin işlerini nasıl yapacağım? Gerekli ihtiyaçlarımı nerden gidereceğim?' Dememeli. Bize talep ettiği zaman cenaze evinin önünde aracımız hemen hizmetini verecek, cenaze için gerekli ne varsa hazırda bulunacak. Bunların yanında biz mezarlık ile camii arasında vatandaşın geliş gidişini de sağlayacak toplu taşıma aracımızı görevlendireceğiz. Bu sadece vatandaşın talep ettiği zaman değil, taşıma konusunda görevli bir aracımız bulunacak. Vereceğimiz hizmetin belirli olması gerekiyor" dedi.

İlçede kış şartlarının sert geçtiğini belirten Kaşıkçı, "İlkbaharın başında tüm mahallelerimizde taziye evleri kurmak için çalışmalarımızı başlatacağız ve diğer tüm hizmetleri de sunacağız. Bu taziye evlerimizin yapım aşaması döneminde, gerektiği zaman çadırı da vatandaşımıza biz kuracağız. Temel amacımız vatandaşa hizmet. Bu hizmet sözde kalmayacak, hizmeti yaparak göstereceğiz. Biz vatandaşa hizmet ediyoruz, somut ne yapıyoruz, bunu göstermemiz lazım. Onun dışında Türkiye Belediyeler Birliği tarafından belediyemize tam teşekküllü cenaze aracı hibe edildi. Bu vesileyle Türkiye Belediyeler Birliği Başkanına ve yönetimine teşekkür ediyoruz. Daha iyi hizmet sunabilirsek ne mutlu bize" ifadelerini kullandı.

(ÖO-MSA-Y)



13.01.2017 15:55:08 TSI

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