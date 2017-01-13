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Ak Parti Osmangazi'den referandum mesaisi

13 Ocak 2017 Cuma, 15:52
Ak Parti Osmangazi'den referandum mesaisi
Ak Parti Osmangazi'den referandum mesaisi

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ali Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri,yeni Anayasa ve referandum çalışmalarına başladı.
İlçe Başkanı Ali Yılmaz ile yönetim kurulu üyeleri Yörük Manav Türkmen Derneği, Bursa Kütahyalılar Derneği ve Bursa Sivaslılar Derneği'ni ziyaret edip, yeni anayasa ve referandum çalışmaları ile ilgili bilgi verdi. Ali Yılmaz, Bursa'nın çok sayıda hemşeri derneği ile Türkiye mozaiğini yansıttığını kaydetti.Bursa nezdinde ülkece birlik ve beraberliğin bozulmaması gerektiğini ifade eden Yılmaz, "Bursa'mız Anadolu'nun birçok yöresinden göç etmiş vatandaşlarımızdan oluşan ve Türkiye'nin güzel bir mozaiğini yansıtan bir şehir. Her bir hemşeri derneğimiz şehrin ekonomisine, kültürüne değer katıyor. Bizler de bu derneklerimizi ziyaret ederek onlarla istişare içerisinde olmayı ve son gelişmeleri değerlendirmeyi önemsiyoruz. O sebeple sivil anayasa ve referandum çalışmaları ile birlikte dış güçlerin ülkemiz üzerinde oynadıkları oyunları anlatmak için bu ziyaretlerimizi tertip ettik. Ülkemiz zor günlerden geçiyor. 2017'nin ilk gününde de maalesef üzücü bir olayla karşılaştık. Her şeye rağmen umudumuzu ve birliğimizi yitirmemeliyiz. Hangi görüşten olursak olalım Türk milleti olarak milli seferberlik ruhuyla, birlik ve beraberlik içerisinde vatanın bölünmez bütünlüğünün korunması adına her türlü gayreti ve fedakarlığı göstermeli ve bu şuurla hareket etmeliyiz" diye konuştu.
(MŞ)

13.01.2017 15:57:03 TSI
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