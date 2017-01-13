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Altınordu'da kütüphane kullanımı iki kat arttı

13 Ocak 2017 Cuma, 16:05
Altınordu'da kütüphane kullanımı iki kat arttı
Altınordu'da kütüphane kullanımı iki kat arttı

(Fotoğraflı)

Doğan Arzık
ORDU (İHA) - Ordu Gazi Halk Kütüphanesindeki bin 100 metrekarelik kullanım alanın 2 bin metrekareye çıkarılması ile 2015 yılında 92 bin 592 olan kullanıcı sayısı 2016 yılında 179 bin 38'e yükseldi.
Ordu Gazi Halk Kütüphanesi yapılan çalışmalarla modern bir kütüphane haline geldi. 2015 yılında bin 100 metrekare olan kullanım alanı 2016 yılında gerçekleşen çalışmalar sonucunda 2 bin metrekareye yükseltildi. Yapılan çalışmalar kapsamında kütüphaneye süreli yayın okuma salonu, ders çalışma salonu, çocuklar için oyun oynama salonları, emzirme salonu, bay-bayan mescidi, internet ve sergi salonları gibi alanların kazandırılmasının yanı sıra güvenlik ve revir odaları kazandırıldı.

Kullanım sayısı iki katına çıktı
Altınordu ilçesinde bulunan Gazi Halk Kütüphanesinde yapılan bu çalışmalar kütüphane kullanım oranlarında da artışa sebep oldu. 2015 yılında 92 bin 592 kişinin kullandığı kütüphane 2016 yılında iki kat artışla 179 bin 38 kişiye hizmet verdi. 7'den 70'e herkese kucak açan kütüphanede yapılan hizmetler öğrenciler ve vatandaşlar tarafından beğeni topladı.
(DGN-SLH-Y)

13.01.2017 16:09:33 TSI
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