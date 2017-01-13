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Şahinbey'in gururu oldular



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Şanlıurfa'da 05-08 Ocak 2017 tarihleri arasında yapılan Türkiye Anadolu Ana Lig Tekvando Yıldızlar Çeyrek Final karşılaşmalarında Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Harun Tunçgerve İlayda Sara Patlı dereceye girerek Gaziantep'in gururu oldular.

Türkiye Anadolu Ana Lig Yıldızlar Çeyrek Final Müsabakalarına katılan Harun Tuncger 49 kilogramda 1.ve İlayda Sara Patlı +59 kilogramda 1. olarak madalya kazandı. Tekvando takımını kutlayan Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, Tekvando takımının kazandığı başarıların memnuniyet verici olduğunu dile getirdi.

Gençlere her türlü spor imkanı sunan güçlü bir kulüp oluşturmayı hedeflediklerini söyleyen Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, bu yönde atılan adımlara dikkat çekerek, " Burada en büyük teşekkürü, çocuklarımızı en güzel şekilde yetiştiren ailelerimiz, onları yetiştiren antrenörümüz hak ediyor. Gençlerimiz, spor yapmanın kendilerini tanıma imkanı sunduğunu, eğitim ile birlikte devam ettirilen spor faaliyetlerinin kendilerine çok şeyler kazandırdığını unutmamalıdır. Kazanılan başarılar, spor yapmak isteyen diğer gençlere örnek oluyor. İnşallah daha büyük başarılara imza atacaksınız. Sizler bizim için çok önemlisiniz, çünkü bizim geleceğimiz sizlersiniz" diye konuştu.

(AOA-Y)



13.01.2017 16:15:59 TSI

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