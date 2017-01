YEREL HABERLER / BARTIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. artın'da çalışma hayatında milli seferberlik başlıyor

Bartın'da çalışma hayatında milli seferberlik başlıyor



Mustafa Kurt

BARTIN (İHA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem Ceylan "İşçimizin, işverenimizin yanında olacak, alın terinin akıl teriyle değerlendiği, her ikisinin de hakkının korunduğu daha müreffeh bir Türkiye için çalışacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği Milli Seferberlik için çalışmalara başlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri bu kapsamda 81 İl'i dolaşarak çalışma hayatında milli seferberliği anlatacaklar. Bu kapsamda Bartın'a gelen Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem Ceylan çalışma hayatında ilen edilen milli seferberlik ile ilgili bilgeler verdi. Ceylan ""Bakanımızın talimatıyla bugün burada çalışma hayatının tarafları ile bir araya gelecek, ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda çalışmalarımızı ve teşviklerimizi anlatacağız. Bu seferberlik kapsamında Bakanlık yöneticileri olarak bugün Afyon, Bolu, Düzce, Kırıkkale, Kırşehir, Çankırı, Yozgat, Nevşehir, Bartın ve Erzurum olmak üzere 10 ilimizi ziyaret ediyoruz. Bu ziyaretlerimize devam edecek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak gidilmedik şehir bırakmayacağız. 81 ilimizde Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları, İş adamları, Sanayiciler, Kobi kapsamındaki iş adamları, Aktif İş Gücü Programlarından Yararlanan İş Yerleri ve Çalışanlar, Hibe Kapsamında Kendi İşini Kuran Engelli Vatandaşlar, İşçiler, Kadın Çalışanlar, İşsizler, Engelli Çalışanlar, Üniversite öğrencileri, İade Kapsamında Tıbbi Cihaz Kullanan Vatandaşlarımız ve Emeklilerimize ulaşacağız. İstihdama katkı sağlama hedefiyle, kayıtdışı istihdamla mücadelemizde tarafların desteğini isteyeceğiz. Teşviklerimizi anlatacak, Bakanımızın talimatıyla daha güçlü bir Türkiye için çalışma hayatının sorunlarını belirleyerek, çözüm yollarını birlikte bulacağız. İşçimizin, işverenimizin yanında olacak, alın terinin akıl teriyle değerlendiği, her ikisinin de hakkının korunduğu daha müreffeh bir Türkiye için çalışacağız. Yine hizmetlerimizle ilgili görüş ve önerileri alarak hizmet kalitemizi arttırmak için ihtiyaçları belirleyeceğiz. Bu kapsamda siz değerli basın mensuplarının da desteğine büyük ihtiyaç duyduğumuzu belirtmek isteriz. Bu seferberliğin her kesime ulaşması ve etkinliği için basınımızın desteği büyük önem taşımaktadır. Bugün burada bizlerle beraber olduğunuz ve programımıza sunacağınız katkılar için şimdiden teşekkür ederiz. Çalışma Hayatında ilan ettiğimiz milli seferberliğin Bartın ilimize hayırlı olmasını dileriz" dedi.

Bartın'a gelen heyet sonra kentet değişik ziyaretler yaptılar.

13.01.2017 16:24:55 TSI

