Trafik kazası sonrasında hasar gören çitlerin onarımı yapılıyor
(Fotoğraflı)
Bahadır Muhlis Gökgül
YOZGAT (İHA) - Yozgat'ta dün akşam saatlerinde E-88 Karayolunda alt geçit çıkışında gerçekleşen ve 4 kişinin yaralandığı trafik kazasında otobüsün hasar verdiği demir çitlerin onarımı karayolları ekipleri tarafında yapılıyor.
Sivas'ın Divriği ilçesinden bir yakınının cenaze törenine katıldıktan sonra Ankara'ya dönen tur otobüsü E-88 Karayolu Yozgat şehir geçişinde alt geçitte kaza yapmış ve 4 kişi yaralanmıştı. Gerçekleşen kazada yolcu otobüsü refüjde bulunan demir çitlere ve aydınlatma direğine çarparak durabilmişti. Kazanın ardından hasar gören demir çitlerin, onarımına ise karayolları ekipleri tarafından başlanıldı.
(BMG-AÖ-Y)
13.01.2017 16:32:18 TSI
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