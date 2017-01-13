13 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AKSARAY HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Türkiye Gençlik Vakfı'ndan Aksaray Belediyesi'ne ziyaret

13 Ocak 2017 Cuma, 16:41
Türkiye Gençlik Vakfı'ndan Aksaray Belediyesi'ne ziyaret
Türkiye Gençlik Vakfı'ndan Aksaray Belediyesi'ne ziyaret

(Fotoğraflı)

Yasin Can
AKSARAY (İHA) - Kısa adı TÜGVA olan Türkiye Gençlik Vakfı'nın Genel Başkanı İsmail Emanet, Başkan Yardımcısı Rabiya Kazak, Aksaray Şube Başkanı Hacı Tok ve beraberindeki heyet ile birlikte Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'yı ziyaret etti.
TÜGVA Genel Başkanı İsmail Emanet, Gençlik Vakfı'nın Türkiye'de ve Aksaray'da yaptığı faaliyetler hakkında Başkan Yazgı'ya bilgi aktardı. TÜGVA heyeti ile bir süre görüşen Başkan Haluk Şahin Yazgı da, Türkiye Gençlik Vakfı yöneticilerine Aksaray'da gençlere yönelik yapılan ve yapılması hedeflenen projeleri anlattı. Başkan Yazgı, Aksaray Belediyesi olarak her zaman gençlerin yanında olduklarını ve faaliyetlerini desteklediklerini kaydetti.
Başkan Yazgı, ziyaretlerinden dolayı Türkiye Gençlik Vakfı'nın Genel Başkanı İsmail Emanet'e ve beraberindeki heyete teşekkür etti.
(YC-FM-Y)

13.01.2017 16:45:50 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Çobandan Haleplilere yardım kampanyası
YEREL

ÇOBANDAN HALEPLİLERE YARDIM KAMPANYASI
Başkan Yazgı, karla mücadelede ekibine teşekkür etti
YEREL

BAŞKAN YAZGI, KARLA MÜCADELEDE EKİBİNE TEŞEKKÜR ETTİ
Aksaray'da 2016 Yılı 4. Dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı
YEREL

AKSARAY'DA 2016 YILI 4. DÖNEM İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI YAPILDI
Öğrencilerinden askerlere mektup
YEREL

ÖĞRENCİLERİNDEN ASKERLERE MEKTUP
Aksaray Belediyesi'nden iş yerlerinde ölçü ve tartı uyarısı
YEREL

AKSARAY BELEDİYESİ'NDEN İŞ YERLERİNDE ÖLÇÜ VE TARTI UYARISI
Vali Aykut Pekmez gazetecilerle buluştu
YEREL

VALİ AYKUT PEKMEZ GAZETECİLERLE BULUŞTU
Aksaray'da uyuşturucu operasyonu
YEREL

AKSARAY'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU