Türkiye Gençlik Vakfı'ndan Aksaray Belediyesi'ne ziyaret
(Fotoğraflı)
Yasin Can
AKSARAY (İHA) - Kısa adı TÜGVA olan Türkiye Gençlik Vakfı'nın Genel Başkanı İsmail Emanet, Başkan Yardımcısı Rabiya Kazak, Aksaray Şube Başkanı Hacı Tok ve beraberindeki heyet ile birlikte Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'yı ziyaret etti.
TÜGVA Genel Başkanı İsmail Emanet, Gençlik Vakfı'nın Türkiye'de ve Aksaray'da yaptığı faaliyetler hakkında Başkan Yazgı'ya bilgi aktardı. TÜGVA heyeti ile bir süre görüşen Başkan Haluk Şahin Yazgı da, Türkiye Gençlik Vakfı yöneticilerine Aksaray'da gençlere yönelik yapılan ve yapılması hedeflenen projeleri anlattı. Başkan Yazgı, Aksaray Belediyesi olarak her zaman gençlerin yanında olduklarını ve faaliyetlerini desteklediklerini kaydetti.
Başkan Yazgı, ziyaretlerinden dolayı Türkiye Gençlik Vakfı'nın Genel Başkanı İsmail Emanet'e ve beraberindeki heyete teşekkür etti.
(YC-FM-Y)
13.01.2017 16:45:50 TSI
NNNN