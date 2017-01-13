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Toplantı ve gösteri yürüyüşleri duyurusu



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Valiliği, 2017 yılında yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşleri hakkında bir duyuru yayınladı.

Valilik duyurusunda, "Temel hak ve özgürlüklerden olan, Anayasa ve yasalarla güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının özgür bir ortamda anayasa ve kanunlarla belirtilen esaslar çerçevesinde kullanılması, Sivil Toplum Kuruluşları ile tüzel kişiliği bulunmayan diğer oluşumların ve gerçek şahısların itibar edecekleri toplantı ve gösteri yürüyüşü alanlarının tespit edilmesi amacıyla 2911 sayılı Kanununun 6. maddesi ve bu Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 3'üncü maddesi uyarınca; Bilecik İl Merkezi ve merkeze bağlı beldelerde ilk toplanma alanları, yürüyüş güzergahları, toplantı alanları, dağılma güzergahları ile afiş ve pankart asılacak yerlerin belirlendiği Toplantı ve Gösteri Yürüyüş Planı ile ilgili olarak, Valilik Makamının 9 Ocak 2017 tarih ve 196 sayılı Olurları ile 2016 yılında uygulanan planda değişiklik yapılmayarak 2017 yılında da uygulanmaya devam edilmesi uygun görülmüştür" ifadeleri kullanıldı.

Bilecik Merkez'de Cumhuriyet Meydanının esas miting alanı olarak belirtilmesi ile devam eden açıklamada, toplanma alanı olarak Belediye Çay Bahçesi önü, yürüyüş güzergahı ise Belediye Çay Bahçesi önünden başlanarak Tevfikbey Caddesini takiben Özpaş kavşağından Cumhuriyet Caddesine dönülerek Cumhuriyet Meydanındaki miting alanına kadar olan yol olarak belirtildi. Alternatif miting alanı olarak ise Edebali Stadyumu belirtilirken, toplanma alanı Yediler Camii önü, yürüyüş güzergahı toplanma alanından çıkışla Stadyum Sokağı takiben, Stadyum'un önünde kadar olan güzergah olarak belirlendi.

Açıklamada, basın açıklaması ve benzer etkinliklerin yapılamayacağı yerler olarak, Hükümet Konağı ve müştemilatı, Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önü ve çevresi, Bilecik 2. Jandarma Tugay Komutanlığı önü ve çevresi, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı önü ve çevresi, Bilecik Adliyesi ve müştemilatı, Bilecik Emniyet Müdürlüğü ve ek hizmet binalarında ve bu binaların müştemilatları ile önü ve çevrelerinde, Devlet Hastanesi Acil ve Poliklinik girişi, okul önleri ve müştemilatları, ibadethanelerin içi ve müştemilatı, diğer kamu kurumları ve müştemilatlarında olarak belirlendi.

Beldelerde ise miting alanları olarak Vezirhan Belediyesi çay bahçesi ve Bayırköy Belediye binası önünde bulunan bahçeler seçildi.

(CKT-CY-Y)



13.01.2017 16:55:32 TSI

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