YEREL HABERLER / ADIYAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Sincik ilçesinde 6 güvenlik korucusu alınacak

Sincik ilçesinde 6 güvenlik korucusu alınacak



Ahmet Erkut

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Sincik ilçesine bağlı köylerde görevlendirilmek üzere 6 güvenlik korucusunun alınacağı duyuruldu.

Sincik Kaymakamlığı tarafından yapılan duyuruya göre, 6 köyde görevlendirilmek üzere güvenlik korucusunun alınacağı bildirildi. Güvenlik korucusu olmak isteyenlerin 20 Ocak 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar Sincik İlçe Jandarma Komutanlığına dilekçeyle başvuru yapmaları gerektiğine dikkat çekildi. Güvenlik korucusu olarak alınacak 6 kişinin Alancık, Arıkonak, Çamdere, Çatbahçe, Serince ve Şahinbeyler Köylerinde görevlendirileceği belirtildi.

(AE-SD-Y)



13.01.2017 17:25:31 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER