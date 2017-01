YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vali Çelik, Mihalgazi ilçe muhtarlarıyla bir araya geldi

Vali Çelik, Mihalgazi ilçe muhtarlarıyla bir araya geldi



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Valisi Azmi Çelik, Mihalgazi İlçe Kaymakamlığı tarafından organize edilen mahalle muhtarları ve vatandaş buluşma toplantısına katıldı.

Toplumun huzur ve güveninin sağlanmasında, vatandaşların birlik ve beraberlik içerisinde olması gerektiğini savunan Vali Çelik, yapılan bu toplantılarda alınan istek ve temennilerin gerekli yerlere ulaştırıldığını söyledi. Muhtarların mahallede devletin en üst düzey temsilcisi olduğunu hatırlatan Vali Çelik, insanın yaşadığı her yerde zaman zaman sorunların olabileceğini ancak yaşanan sıkıntıların aynı düşünce etrafında birleşerek çözülebileceğini kaydetti. Vatandaşların rahat ve huzurlu bir hayat sürmelerini sağlamak adına devletimizin yaptığı çalışmaları aktaran Vali Çelik, "Vatandaşlarımızla sık sık bir araya gelmeye çalışıyoruz. Yaptığımız bu toplantılarla halkımızın sorunlarına ve isteklerine çare buluyoruz. Halkımızın dili olan yerel yönetim unsuru muhtarlarımızı ve vatandaşlarımızı dinliyor, ilimizi daha güzel yaşanabilir bir yer haline getirmeye çalışıyoruz" dedi.

Muhtarların taleplerini her zaman dikkate aldıklarını dile getiren Vali Çelik, güzel ülkemizin her yerinde kamu yatırımlarının devam ettiğini belirterek, "İmkanlar ölçüsünde yapılan hizmetlerden herkesi yararlandırmaya çalışıyoruz. Muhtarlarımız da, yerelde ve kırsalda yapılan hizmetlere büyük katkı sunuyor. Mahallenizde, ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımızı ilgili yerlere lütfen bildirin. İnsanlık olarak görevlerimizden bir tanesi de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını süratle gidermektir. Bu konuda hepimiz birlikte hassasiyet göstermeliyiz. Eğer yardıma muhtaç vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayamazsak, onlara bir el uzatamazsak o zaman hepimiz insanlık görevimizi eksik yapmış oluruz" diye konuştu. Sorunların ilgili kurumlara iletilerek imkanlar ölçüsünde en kısa sürede sonuçlandırılacağını bildiren Vali Çelik, muhtarlara katılımlarından dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Toplantıya, Mihalgazi Kaymakam Vekili Recep Aydın, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün ve ilçe kurum müdürleri de katıldı.

Toplantının ardından Vali Çelik, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı son kararname ile Sarıcakaya Kaymakamlığına atanan Kaymakam Recep Aydın'ı makamında ziyaret ederek, "Hayırlı olsun" dileklerinde bulundu. Sarıcakaya Kaymakamlığı ziyaretinden sonra Vali Çelik, ilçeden ayrıldı.

13.01.2017 17:28:37 TSI

