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Seydişehir'de hasar tespit çalışmaları devam ediyor



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KONYA (İHA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde 3 haftadır aralıksız devam eden kar yağışları nedeniyle meydana gelen maddi hasarların karşılanması için çalışmalar devam ediyor.

Kar yağışından zarar gören merkez ve kırsalda yaşayan vatandaşlar belediyeye gelerek dilekçelerini İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne teslim etti. Konu ile ilgili gerekli görüşmelerin yapıldığı kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "20 Aralık 2016 tarihinden itibaren ilçemize aralıksız yağan kar nedeniyle, toplam 30 adet sera ve 120 tane özel sektöre ait iş yerleri ve ahırların çatılarının çöktüğünü vatandaşlarımız bizlere bildirdi. Hasar gören 120 adet iş yeri ve konut çatısı ile 30 adet sera çökmesini yerinde inceledik ve konuyu yetkililere anında ilettik. Yaptığımız çalışmalar neticesinde, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde çalışmalarımızı yürütmeye başladık. Afetten zarar gören vatandaşlarımızın iş yeri ve gayrimenkullerine ait hasar tespit çalışmaları için, İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzden mimar, mühendis ve tekniker personel görevlendirdik. Belediyemize müracaat edenlerin taleplerini yerinde inceledik ve raporlarını hazırlayıp, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne gönderiyoruz ve müracaatları almaya da devam ediyoruz" dedi.

Seydişehir'in Afet Bölgesi ilan edilmesi konusunda gerekli görüşmelerin yapıldığını kaydeden Başkan Tutal, "İlçemizin afet bölgesi ilan edilmesi noktasında Bakan, Bakan Yardımcısı, Milletvekillerimiz, Genel Müdür ve Bölge Müdürlerimizle görüşmeler yaptık. Ancak, afet bölgesi ilan edilmesi için Bakanlar Kurulu Kararı gerektiğini bu kararın deprem bölgelerinde dahi alınmadığını, böyle bir karar alındığı takdirde bölgenin tamamen boşaltılması gerektiğini bildirdiler. Özellikle iş yerleri için zarar tespit çalışmaları tamamlanıncaya kadar hiçbir faaliyette bulunamazlar, tabiri caizse bir çivi dahi çakamazlar gerekçesi sunulmuştur. İş yerleri açısından ilçemiz afet bölgesi ilan edildiği anda, hasar tespit çalışmalarının uzun zaman alacağı değerlendirildiğinde, ekonomik kayıpların daha fazla olacağı tahmin edilmektedir" şeklinde konuştu.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile görüşmemizde, bu afet Seydişehir'de genel hayatı olumsuz etkiledi gerçeğini dile getirdiklerini söyleyen Başkan Tutal, "Bu durum afet bölgesi ilan edilmesi ile eşdeğer ve maddi yardımların en yüksek limitten ödenmesi gerek, konunun hassasiyetini ve takipçisi oluyoruz. Vatandaşlarımızın mağduriyetinin bir an önce giderilmesini talep ettik" şeklinde konuştu.

(BG-FM-Y)



13.01.2017 17:43:51 TSI

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