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Tosya Kaymakamı Pişkin, Eğitim Bir-Sen Tosya Şubesini ziyaret etti

13 Ocak 2017 Cuma, 17:47
Tosya Kaymakamı Pişkin, Eğitim Bir-Sen Tosya Şubesini ziyaret etti
Tosya Kaymakamı Pişkin, Eğitim Bir-Sen Tosya Şubesini ziyaret etti

(Fotoğraflı)

Sedat Ağacıkoğlu
Kastamonu (İHA)  Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Eğitim Bir-Sen Tosya Şubesini ziyaret etti.
Eğitim Bir-Sen Tosya Şubesi tarafından Tosya Musiki Derneğinde düzenlenen tanışma programına katılan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, programın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Eğitim camiasının değerli öğretmenleri biz, kurum amirleri olarak her zaman devletin şefkatini göstermeliyiz. Yeri geldiği zamanda otoritesini göstererek hizmetlerimize devam etmeliyiz" dedi
Tanışma programına katılan Eğitim Bir-Sen Kastamonu Şube Başkanı Orhan Sancaktaroğlu ise, Kaymakam Pişkin'e Eğitim Bir-Sen tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu.
Programa, Belediye Başkanı Kazım Şahin, Tosya İlçe Emniyet Müdürü Savaş İlgün, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mesut Şeker, İlçe Milli Eğitim Müdürü Volkan Pullu, İlçe Orman Müdürü Alpaslan Kadı, AK Parti İlçe Başkanı Metin Ekşi, Diyanet-Sen Tosya Temsilcisi Ziya Sümer ve davetliler katıldı.
(SA-AY)

13.01.2017 17:51:56 TSI
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