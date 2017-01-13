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Gaziantep'te silah ve mühimmat operasyonu



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Haber : Serhat Demir

Kamera : Serhat Demir

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te polisi yaptığı operasyonda silah ve mühimmat ele geçirdi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Göllüce Mahallesi'nde M.D isimli şahsın ikametinde arama yaptı. Aramada 5 adet 9x19 mm çapında tabanca, bu tabancalara ait 20 adet fişek ve 9 adet şarjör ele geçirdi. Olayla ilgili M.D isimli şahıs, gözaltına alındı. Şahıs emniyetteki sorgu ve işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

(SD-



13.01.2017 18:00:19 TSI

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