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Tarım öğretiminin 171. yılı kutlandı



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Düzce Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Düzce Şubesi işbirliğiyle Türkiye'de Tarım Öğretiminin 171. yılı kutlama programı gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kutadgu Bilig Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kutlama programına, Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. İlhan Genç, Düzce İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Harun Kabaoğlu, Düzce Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Uludağ, Ege Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nafiz Delen, Ziraat Mühendisleri Odası Düzce İl Temsilcisi Hakan Çetin, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ferat Acar, Gümüşova Ziraat Odası Başkanı Mafil Tavlı, çok sayıda akademisyen, mühendis ve davetliler katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Uludağ, Türkiye'de Tarım Öğretiminin tarihi gelişimi ve şuan ki durumu hakkında bilgi verdi. Mesleki açıdan önemli bir gün olan Türkiye'de Tarım Öğretiminin 171. yılı kutlama programının ilerleyen yıllarda daha düzenli ve büyük bir şekilde kutlamayı düşündüklerini belirterek, Düzce Üniversitesi Rektörlüğüne, Düzce İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne ve Ziraat Mühendisleri Odası Düzce Temsilciğine teşekkür etti.

Prof. Dr. Ahmet Uludağ'ın ardından söz alan Ziraat Mühendisleri Odası Düzce İl Temsilcisi Zir. Müh. Hakan Çetin, böyle bir işbirliği içinde etkinliği düzenlediği için Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Uludağ'a teşekkür etti. Hakan Çetin, "İnşallah bundan sonraki senelerde daha iyi etkinlikler yapacağız. Organizasyondaki bütün sorumluluğu Düzce Üniversitesi aldı. Onlara teşekkür ediyoruz. Daha iyi çalışmalarla bir arada olmak umuduyla hepinize saygılar sunuyorum" dedi.

Düzce Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Harun Kabaoğlu yaptığı konuşmada, 10 Ocak 1846 tarihinin ziraatçılar için bir milat olduğunu belirterek, tarımsal üretimle ilgili ilk açılan okuldan bu güne 38 Ziraat Fakültesinin eğitim ve öğretim verdiğini ifade etti. Düzce'nin Tarımsal üretimle ilgili verilerini paylaşan Harun Kabaoğlu, İl Toprak Koruma Kurulu Kararı ile Düzce Ovası'nı büyük ova statüsüne aldıklarını, bu kapsamda alınan kararın Bakanlığa gönderildiğini ve önümüzdeki günlerde Bakanlar Kurulu Kararıyla yasalaşacağını söyledi.

Programda konuşmasını gerçekleştiren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, Üniversitenin Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi'ni açarak büyük bir boşluğu doldurduğunu ifade etti.

Programın son konuşmacısı olan Ege Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nafiz Delen tarafından "Tarım İlaçlarının Çevreye ve Gıda Güvenliğine Etkileri" konulu bir sunum gerçekleştirildi.

Program ikramların ardından sona erdi.

(AY)



13.01.2017 18:09:41 TSI

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