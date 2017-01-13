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Ayvalık'ta Kent Konseyi Çocuk Meclisi'nden Başkan Gençer'e ziyaret



(Fotoğraflı)



Suat Salgın

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Belediye Başkanı Rahmi Gençer Kent Konseyi Çocuk Meclisi'ni ağırladı.

Ayvalık Kent Konseyi Başkanı Filiz Karayelli yönetiminde, konsey tarihinde ilk kez çocuk meclis kurulmasının ardından, Konsey Başkanı Filiz Karayelli yönetiminde, yönetim kurulu üyeleri, Gençlik Meclisi Başkanı Cem Çobanoğlu, üyeler İrem Ay, Kerem Cem Kurtuluş, Arda Karademir ve Ayşenaz Erpula seçimden sonra Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer'i makamında ziyaret etti.

Gençlik Meclisi Başkanı Çobanoğlu, Başkan Gençer'e, okullarında ve bazı kurumlarda güvenlik probleminin oluğunu, meclis olarak çevre ilçeleri tanımak istediklerini ve çocuk hakları ile ilgi resim yarışması yapmayı planladıklarını anlattı.

Çocukları heyecanla dinleyen ve meclisi tebrik eden Başkan Gençer, çocuklara okulları, beklentilerini sordu. Gençer, Çocuk Meclisinden gelecek her türlü öneriyi de değerlendireceklerinin sözünü verdi.

(SS-EME)



13.01.2017 18:32:14 TSI

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