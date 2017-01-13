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MEDAŞ ekiplerinin kar mesaisi sürüyor

13 Ocak 2017 Cuma, 18:51
MEDAŞ ekiplerinin kar mesaisi sürüyor
MEDAŞ ekiplerinin kar mesaisi sürüyor

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya ile birlikte 6 ilde elektrik dağıtım hizmeti veren Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ) ekiplerinin kar ve fırtına nedeniyle yıkılan direkleri onarma çalışmaları sürüyor.
MEDAŞ'tan yapılan açıklamada şu bilgiler verildi; "Meram Elektrik Dağıtım A.Ş (MEDAŞ), Konya, Karaman, Niğde, Kırşehir, Nevşehir ve Aksaray olmak üzere 6 il, 65 ilçe, 334 belde, 1379 köy ve 512 yaylada 80 bin metrekareyi kapsayan alanda olumsuz hava şartlarına rağmen hizmet vermeye devam ediyor.
Ülke genelinde etkisini giderek artıran olumsuz hava koşulları yüzünden enerji arızalarında sıkıntılar yaşanıyor. Arızalara anında müdahale eden MEDAŞ ekipleri, kar yağışının kısa sürede yolları ulaşıma kapatması ve ekiplerin arazide can güvenliğinin tehlikede olması nedeniyle özellikle kırsal bölgelerde onarım çalışmalarında ciddi aksamalarla karşılaşıyor. Konya ili sınırlarındaki yoğun kış şartları nedeniyle 10.01.2017 Salı akşamından itibaren yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle bölgelere sürekli yeni ekipler takviye edildi.
Sabahın ilk ışıklarından itibaren onarım çalışmalarına başlayan ekipler, araçla gidebildikleri noktalara intikal ediyor. Aracın ulaşmadığı alanlara ise sırtlandıkları merdivenle metrelerce karı yara yara ilerleyen ekipler arızanın bulunduğu bölgeye zor şartlarda ulaşarak, metrelerce yükseklikteki elektrik direklerine kimi zaman tırmanarak kimi zaman ise sepetle çıkarak arızayı onarmak için yoğun çaba sarf ediyorlar.
Konya'nın bazı ilçelerinde elektrik hatları ve direkleri devrildi. Beyşehir, Derebucak ve Hüyük ilçelerinde ENH Direği 130, Şehir İçi OG 25, Şehir İçi AG 32 olmak üzere toplam 187 Adet, Seydişehir İlçesinde, ENH Direği 58, Şehir İçi OG 14,Şehir İçi AG 92 olmak üzere toplam 164, Bozkır Ahırlı ve Yalıhüyük ilçelerinde ise ENH Direği 3,Şehir İçi OG 3, Şehir İçi AG 20 olmak üzere toplam 26 adet direk yıkılmıştır. Yıkılan direkler, Beyşehir, Seydişehir, Bozkır, Derebucak Hüyük, Ahırlı, Yalıhüyük ilçelerin elektriksiz kalmasına yol açtı.
Ulaşılamayan yerler için TEİAŞ'tan kar arabası kiralanmış olup, ayrıca 120 kişi takviye olarak bölgeye gönderilmiştir.
12 Ocak tarihi itibariyle birçok ilçede sıkıntılar MEDAŞ ekiplerinin yoğun çabası sayesinde giderilmiş olup, bazı bölgelerde çalışmalar devam etmektedir. Bölgelerdeki son durum şu şekildedir:
Seydişehir Merkez: Gece saat 02:30 (12.01.2017) itibariyle elektrik verilmiştir. Ancak ilçe merkezindeki çok sayıdaki tel kopukları nedeniyle can güvenliği açısından hat gezildikten sonra enerji verilmektedir. Şu an itibariyle ilçe merkezinin % 70'ına elektrik verilmiştir.
Seydişehir Kırsal (39 Mahalle): 12.01.2017 tarihinde 18 mahalleye enerji verildi. Kalan 21 mahallede çalışmalar devam etmektedir.
Beyşehir Merkez: 11.01.2017 tarihinde Saat 16:00 itibariyle elektrik verilmiştir.
Beyşehir Kırsal: (Üzümlü, Huğlu, Üstünler) Çalışmalar devam etmektedir. Bölgenin sarp ve kayalık oluşu ve direklerin yıkıldığı yerde 2 metre civarında kar kalınlığı olması nedeniyle yıkılan direklerin yerine yenisinin dikilmesi zorlaşmaktadır.
Hüyük Merkez: 12.01.2017 tarihinde saat:18:00'da elektrik verilmiştir.
Derebucak Merkez: Çalışmalar devam etmektedir. Bölgenin sarp ve kayalık oluşu ve direklerin yıkıldığı yerde 2 metre civarında kar kalınlığı olması nedeniyle yıkılan direklerin yerine yenisinin dikilmesi zorlaşmaktadır.
Bozkır Merkez: 11.01.2017 tarihinde saat 20:00 itibariyle tamamına elektrik verilmiştir.
Ahırlı Merkez: 12.01.2017 saat 23:30 itibariyle kısmen (%25) elektrik verildi. Bugün saat 14:00 itibariyle tamamına elektrik verilecektir.
Yalıhüyük Merkez: 12.01.2017 tarihinde saat: 22:30'da elektrik verilmiştir.
Bozkır Kırsal (15 Mahalle): 11.01.2017 tarihinde saat 14:30 itibariyle tamamına elektrik verilmiştir.
Hadim Merkez: 11.01.2017 tarihinde saat 12:00 itibariyle tamamına elektrik verilmiştir.
Hadim Kırsal (8 Mahalle): 12.01.2017 tarihinde saat 14:00'de 7 mahalleye elektrik verilmiştir.
Taşkent Merkez: 11.01.2017 tarihinde saat 13:00 itibariyle tamamına elektrik verilmiştir.
Taşkent Kırsal: (2 Mahalle) 12.01.2017 tarihinde saat 15:00'de tamamına elektrik verilmiştir.
(İHA-İP-Y)

13.01.2017 18:56:07 TSI
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