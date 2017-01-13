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Arapça ve İşaret Dili Kursu açılıyor



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde Arapça ve İşaret Dili Kursu açılıyor.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından açılacak kurslar Şubat ayında başlayacak. Ücretsiz işaret dili kursu 21 Şubat'ta başlayarak 27 Nisan'da bitecek ve 10 kişinin başvurusu ile açılacak. Arapça Kursu ise iki kur şeklinde yapılacak olup ilk kur 6 Şubat-5 Nisan tarihleri arasında, ikinci kur da 10 Nisan- 7 Haziran arasında gerçekleştirilecek. 15 kişilik kontenjan ile açılacak olan kursun her kur için fiyatının 200 lira olduğu öğrenildi. Öte yandan kurslara başvuru adına Bilecik Şeyh Edebali Üniversite Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi web sitesinden Ön Kayıt Formu doldurulacağı belirtildi.

(CKT-CY



13.01.2017 19:02:06 TSI

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