13 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ORDU HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Ünye'de 4,5 dakikada ihale

13 Ocak 2017 Cuma, 19:10
Ünye'de 4,5 dakikada ihale

Metin Akyürek
ORDU (İHA) - Ünye Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğü 2017-2018 yılı Gsm/Data/Gps hatları hizmet alım ihalesi e-ihale kapsamında sonuçlandı.
Türkiye'nin en büyük 3 operatörünün girmiş olduğu ihale elektronik ortamda tamamen online olarak gerçekleştirildi. Daha önce teklif zarfı sunumu ile yapılan ihalelerin teklif değerlendirilmesi ve sonuç işlemleri günlerce sürmekte iken bugün yapılan elektronik ihale sadece 4,5 dakika sürdü.
2016 yılında e-ihale pilot idare olarak kabul edilen Ünye belediyesi, yaklaşık 6 aydır 4734 Kamu İhale Kanunu 13b/1 kapsamındaki ihaleleri tamamen elektronik ortamda gerçekleştirmeye başladı. Bu konuda da büyük yol kat eden Ünye Belediyesi örnek idare olmaya, kurumsallaşma/yenilikleri takip etme ve uygulamada birçok kamu kurum ve kuruluşlarına teknik danışmanlık yapmaya devam ediyor.
13 Ocak Cuma günü saat 14.00'te gerçekleştirilen e-ihalede Türkiye'nin en büyük GSM operatör firması ilk elektronik ihale başvurusunu Ünye Belediyesine yaptı. Firmalar e-ihalelerin kolaylığını ilk defa yaşayarak, günlerce süren teklif değerlendirme sonuçlarını 5 dakika gibi kısa bir zamanda almamın rahatlık ve mutluluğunu yaşadılar.
Elektronik ihalelere başvuran firmalar teklif zarflarını online olarak sisteme yükledikleri için Ünye Belediyesine direk gelip başvurmalarına gerek kalmıyor ve sonuçları anında alabiliyorlar. Zaman ve ekonomik anlamda da büyük kolaylık sağlanan bu sistemle ihalelere giren istekli sayılarında da büyük artışlar başladı.
Kamu İhale Kurumunun çalışmaları sonuçlandığında bütün ihaleler tamamen elektronik ortamda yapılacak. Bu kapsamda Ünye Belediyesi planlı ve şeffaf belediyeciliği bir kere daha başarılı bir şekilde sergilemenin gururunu yaşıyor.
(MAK-SLH-Y)

13.01.2017 19:14:26 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Çamyar: &quot;Ünye'de değişim gözle görülür hale geldi&quot;
YEREL

ÇAMYAR: "ÜNYE'DE DEĞİŞİM GÖZLE GÖRÜLÜR HALE GELDİ"
Fatsa'da görme engelliler için kabartmalı yollar yapılıyor
YEREL

FATSA'DA GÖRME ENGELLİLER İÇİN KABARTMALI YOLLAR YAPILIYOR
Gıda işletmelerine ceza yağdı
YEREL

GIDA İŞLETMELERİNE CEZA YAĞDI
Esnafa 'ölçü ve tartı aleti' uyarısı
YEREL

ESNAFA 'ÖLÇÜ VE TARTI ALETİ' UYARISI
Altınordu'da kütüphane kullanımı iki kat arttı
YEREL

ALTINORDU'DA KÜTÜPHANE KULLANIMI İKİ KAT ARTTI
Başpehlivan Kara, Asya şampiyonu sumocuya karşı
YEREL

BAŞPEHLİVAN KARA, ASYA ŞAMPİYONU SUMOCUYA KARŞI

Telefon dolandırıcılarına 200 bin lira verdiler
YEREL

TELEFON DOLANDIRICILARINA 200 BİN LİRA VERDİLER

Ordu'daki FETÖ/PDY davası
YEREL

ORDU'DAKİ FETÖ/PDY DAVASI
Fatsa'da parklar yenileniyor
YEREL

FATSA'DA PARKLAR YENİLENİYOR
Hastaneden Türk Kamu-Sen üyelerine jest
YEREL

HASTANEDEN TÜRK KAMU-SEN ÜYELERİNE JEST
Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası'na doğru
YEREL

TÜRKİYE SERBEST GÜREŞ ŞAMPİYONASI'NA DOĞRU
Ordu'da devlet yatırımları
YEREL

ORDU'DA DEVLET YATIRIMLARI
&quot;Ordu'ya modern bir stat yapılacak&quot;
YEREL

"ORDU'YA MODERN BİR STAT YAPILACAK"
Ordu'da BİMER'e yoğun ilgi
YEREL

ORDU'DA BİMER'E YOĞUN İLGİ
Ordu'da ev yangını: 1 ölü
YEREL

ORDU'DA EV YANGINI: 1 ÖLÜ
Ordu sahiline yeni yüz
YEREL

ORDU SAHİLİNE YENİ YÜZ
Nikahta büyükşehir farkı
YEREL

NİKAHTA BÜYÜKŞEHİR FARKI
Minik öğrenciler hünerlerini sergilediler
YEREL

MİNİK ÖĞRENCİLER HÜNERLERİNİ SERGİLEDİLER
Karadeniz'de palamut arttı, hamsi azaldı
YEREL

KARADENİZ'DE PALAMUT ARTTI, HAMSİ AZALDI

Başkan Tekintaş'tan kan bağışına destek
YEREL

BAŞKAN TEKİNTAŞ'TAN KAN BAĞIŞINA DESTEK
&quot;PKK, Karadeniz'de başarılı olamamıştır&quot;
YEREL

"PKK, KARADENİZ'DE BAŞARILI OLAMAMIŞTIR"