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Ünye'de 4,5 dakikada ihale



Metin Akyürek

ORDU (İHA) - Ünye Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğü 2017-2018 yılı Gsm/Data/Gps hatları hizmet alım ihalesi e-ihale kapsamında sonuçlandı.

Türkiye'nin en büyük 3 operatörünün girmiş olduğu ihale elektronik ortamda tamamen online olarak gerçekleştirildi. Daha önce teklif zarfı sunumu ile yapılan ihalelerin teklif değerlendirilmesi ve sonuç işlemleri günlerce sürmekte iken bugün yapılan elektronik ihale sadece 4,5 dakika sürdü.

2016 yılında e-ihale pilot idare olarak kabul edilen Ünye belediyesi, yaklaşık 6 aydır 4734 Kamu İhale Kanunu 13b/1 kapsamındaki ihaleleri tamamen elektronik ortamda gerçekleştirmeye başladı. Bu konuda da büyük yol kat eden Ünye Belediyesi örnek idare olmaya, kurumsallaşma/yenilikleri takip etme ve uygulamada birçok kamu kurum ve kuruluşlarına teknik danışmanlık yapmaya devam ediyor.

13 Ocak Cuma günü saat 14.00'te gerçekleştirilen e-ihalede Türkiye'nin en büyük GSM operatör firması ilk elektronik ihale başvurusunu Ünye Belediyesine yaptı. Firmalar e-ihalelerin kolaylığını ilk defa yaşayarak, günlerce süren teklif değerlendirme sonuçlarını 5 dakika gibi kısa bir zamanda almamın rahatlık ve mutluluğunu yaşadılar.

Elektronik ihalelere başvuran firmalar teklif zarflarını online olarak sisteme yükledikleri için Ünye Belediyesine direk gelip başvurmalarına gerek kalmıyor ve sonuçları anında alabiliyorlar. Zaman ve ekonomik anlamda da büyük kolaylık sağlanan bu sistemle ihalelere giren istekli sayılarında da büyük artışlar başladı.

Kamu İhale Kurumunun çalışmaları sonuçlandığında bütün ihaleler tamamen elektronik ortamda yapılacak. Bu kapsamda Ünye Belediyesi planlı ve şeffaf belediyeciliği bir kere daha başarılı bir şekilde sergilemenin gururunu yaşıyor.

(MAK-SLH-Y)



13.01.2017 19:14:26 TSI

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