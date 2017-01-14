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Aydın'da silahlı yaralama!

- Zeytin bahçesinde yaralı bulundu



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Haber : Veysel Karahan

Kamera : Veysel Karahan

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Sultanhisar İlçesi'nde av tüfeği ile sol karın boşluğundan vurulan Mustafa U.(50), ağır yaralandı.



Olay, gece saat: 23.00 sıralarında Sultanhisar'a bağlı Atça Mahallesi'nde bulunan futbol sahası yakınındaki zeytin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zeytin bahçesinde bir kişinin yaralı olduğu ihbarını alan polis ekipleri, olay yerine geldiklerinde Mustafa U.'ı(50) sol karın boşluğundan silahla vurulmuş bir şekilde buldu. Yaralı olan şahıs, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, burda yapılan 2 saatlik ameliyat sonrasında ise Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.



Olay yeri inceleme ekipleri, Mustafa U.'nun yaralı halde bulunduğu bahçeye 10 metre mesafede tek kırma av tüfeği buldu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

(VK-İK)



14.01.2017 08:49:09 TSI

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